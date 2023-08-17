Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році

Електромобіль Jaguar I-Pace припинять виробляти разом з усією лінійкою ДВЗ бренду до 2025 року. Фото: wikipedia

Jaguar представить свій перший автомобіль, побудований на електричній архітектурі JEA, наприкінці наступного року, а запустить його у продаж у 2025-му. До цього моменту компанія вже повністю перейде на виробництво виключно електрокарів.

Про це повідомив Autocar.

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Цікаво, що електрокар Jaguar I-Pace не буде частиною повністю електричної лінійки компанії, навіть як перехідна модель. Його знімуть з продажу до перезапуску компанії у 2025 році разом з рештою актуальних сьогодні моделей.

Гендиректор JLR Адріан Марделл зазначив, що I-Pace дуже допоміг у розробці інших електромобілів компанії, і що компанія розуміє, як їх розвивати, спираючись на програму I-Pace.

Якою буде нова електрична лінійка Jaguar

Нові Jaguar будуть побудовані на власній архітектурі JEA, яку виготовляють на замовлення.

У моделей буде довша колісна база.

За словами Марделла, "мова дизайну на нових авто просто чудова".

Обсяги продажів авто нової лінійки

Марделл повідомив, що обсяг продажів оновленого модельного ряду становитиме 4 тис. авто на місяць.

Для порівняння, за весь перший квартал цього фінансового року Jaguar продав понад 5 тис. одиниць.

Електрокари Jaguar у майбутньому побудують на новій платформі JEA. Фото: Autocar

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