Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року arrow

ТОП-20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року

11 серпня 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року
Toyota RAV4 — найпопулярніший гібрид в Україні у липні 2023 року. Фото: infocar
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В липні український ринок нових авто скоротився. Не стали виключенням й гібридні машини, частка яких з 19,2% від загальної кількості проданих автомобілів у червні впала до 17,6% протягом липня.

Про це написав Auto.ria.

Читайте також:

Найпомітніші зміни відбулися на п'єдесталі. Минулого місяця трійку лідерів складали моделі марки Toyota. Наразі Toyota Camry з другої сходинки рейтингу опинилася на четвертій. А Toyota Yaris з третього щабля впала на 16-тий, втративши 58 угод купівлі-продажу проти червня.

Протягом липня власниками нових автомобілів з гібридними установками усіх типів стали 858 українців. У червні таких було на 167 людей більше — 1025.

Найпопулярніші нові гібриди в Україні у липні 2023 року

  • 1. Toyota RAV4: 231 нове авто (+21 одиниці у порівнянні з попереднім місяцем);
  • 2. Nissan Qashqai: 88 (+23);
  • 3. Mercedes-Benz GLE: 55 (-6);
  • 4. Toyota Camry: 45 (-35);
  • 5. Audi Q8: 42 (-24);
  • 6. Nissan X-Trail: 37 (-16);
  • 7. Toyota Corolla Cross: 34 (+5);
  • 8. Toyota Yaris Cross: 33 (-8);
  • 9. Volvo XC90: 28 (-9);
  • 10. Volvo XC60: 21 (+2).
  • 11. Toyota C-HR: 20 (-8);
  • 12. Audi Q7: 19 (-15);
  • 12. Lexus RX: 19 (-14);
  • 13. Hyundai Tucson: 15 (-9);
  • 14. Land Rover Defender: 11 (+4);
  • 15. BMW X5: 10  (+5);
  • 16. Toyota Yaris: 9 (-58);
  • 16. Land Rover Range Rover: 9 (-1);
  • 17. BMW X6: 8 (+3);
  • 18. Land Rover Range Rover Evoque: 7 (0);
  • 18. Land Rover Discovery: 7 (+2);
  • 18. Land Rover Range Rover Sport: 7 (+5);
  • 18. Lexus ES: 7  (+2);
  • 18. Lexus NX: 7  (-4);
  • 18. Volvo XC40: 7 (-6);
  • 19. BMW X7: 6  (+4);
  • 20. BMW 7 Серії: 5  (+1);
  • 20. Honda CR-V: 5  (-2).

Втім, дані ГСЦ МВС потребують уточнення, адже мітку гібридного авто отримують не всі моделі з силовими агрегатами такого типу. Наприклад, до статистики гібридних авто не потрапила половина проданих у липні Suzuki Ignis, яку до України постачають лише з мікрогібридною системою SHVS.

Раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також представляли ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз