ТОП-20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року

Toyota RAV4 — найпопулярніший гібрид в Україні у липні 2023 року. Фото: infocar

В липні український ринок нових авто скоротився. Не стали виключенням й гібридні машини, частка яких з 19,2% від загальної кількості проданих автомобілів у червні впала до 17,6% протягом липня.

Про це написав Auto.ria.

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Найпомітніші зміни відбулися на п'єдесталі. Минулого місяця трійку лідерів складали моделі марки Toyota. Наразі Toyota Camry з другої сходинки рейтингу опинилася на четвертій. А Toyota Yaris з третього щабля впала на 16-тий, втративши 58 угод купівлі-продажу проти червня.

Протягом липня власниками нових автомобілів з гібридними установками усіх типів стали 858 українців. У червні таких було на 167 людей більше — 1025.

Найпопулярніші нові гібриди в Україні у липні 2023 року

1. Toyota RAV4: 231 нове авто (+21 одиниці у порівнянні з попереднім місяцем);

2. Nissan Qashqai: 88 (+23);

3. Mercedes-Benz GLE: 55 (-6);

4. Toyota Camry: 45 (-35);

5. Audi Q8: 42 (-24);

6. Nissan X-Trail: 37 (-16);

7. Toyota Corolla Cross: 34 (+5);

8. Toyota Yaris Cross: 33 (-8);

9. Volvo XC90: 28 (-9);

10. Volvo XC60: 21 (+2).

11. Toyota C-HR: 20 (-8);

12. Audi Q7: 19 (-15);

12. Lexus RX: 19 (-14);

13. Hyundai Tucson: 15 (-9);

14. Land Rover Defender: 11 (+4);

15. BMW X5: 10 (+5);

16. Toyota Yaris: 9 (-58);

16. Land Rover Range Rover: 9 (-1);

17. BMW X6: 8 (+3);

18. Land Rover Range Rover Evoque: 7 (0);

18. Land Rover Discovery: 7 (+2);

18. Land Rover Range Rover Sport: 7 (+5);

18. Lexus ES: 7 (+2);

18. Lexus NX: 7 (-4);

18. Volvo XC40: 7 (-6);

19. BMW X7: 6 (+4);

20. BMW 7 Серії: 5 (+1);

20. Honda CR-V: 5 (-2).

Втім, дані ГСЦ МВС потребують уточнення, адже мітку гібридного авто отримують не всі моделі з силовими агрегатами такого типу. Наприклад, до статистики гібридних авто не потрапила половина проданих у липні Suzuki Ignis, яку до України постачають лише з мікрогібридною системою SHVS.

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