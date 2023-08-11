ТОП-20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року
В липні український ринок нових авто скоротився. Не стали виключенням й гібридні машини, частка яких з 19,2% від загальної кількості проданих автомобілів у червні впала до 17,6% протягом липня.
Про це написав Auto.ria.
Найпомітніші зміни відбулися на п'єдесталі. Минулого місяця трійку лідерів складали моделі марки Toyota. Наразі Toyota Camry з другої сходинки рейтингу опинилася на четвертій. А Toyota Yaris з третього щабля впала на 16-тий, втративши 58 угод купівлі-продажу проти червня.
Протягом липня власниками нових автомобілів з гібридними установками усіх типів стали 858 українців. У червні таких було на 167 людей більше — 1025.
Найпопулярніші нові гібриди в Україні у липні 2023 року
- 1. Toyota RAV4: 231 нове авто (+21 одиниці у порівнянні з попереднім місяцем);
- 2. Nissan Qashqai: 88 (+23);
- 3. Mercedes-Benz GLE: 55 (-6);
- 4. Toyota Camry: 45 (-35);
- 5. Audi Q8: 42 (-24);
- 6. Nissan X-Trail: 37 (-16);
- 7. Toyota Corolla Cross: 34 (+5);
- 8. Toyota Yaris Cross: 33 (-8);
- 9. Volvo XC90: 28 (-9);
- 10. Volvo XC60: 21 (+2).
- 11. Toyota C-HR: 20 (-8);
- 12. Audi Q7: 19 (-15);
- 12. Lexus RX: 19 (-14);
- 13. Hyundai Tucson: 15 (-9);
- 14. Land Rover Defender: 11 (+4);
- 15. BMW X5: 10 (+5);
- 16. Toyota Yaris: 9 (-58);
- 16. Land Rover Range Rover: 9 (-1);
- 17. BMW X6: 8 (+3);
- 18. Land Rover Range Rover Evoque: 7 (0);
- 18. Land Rover Discovery: 7 (+2);
- 18. Land Rover Range Rover Sport: 7 (+5);
- 18. Lexus ES: 7 (+2);
- 18. Lexus NX: 7 (-4);
- 18. Volvo XC40: 7 (-6);
- 19. BMW X7: 6 (+4);
- 20. BMW 7 Серії: 5 (+1);
- 20. Honda CR-V: 5 (-2).
Втім, дані ГСЦ МВС потребують уточнення, адже мітку гібридного авто отримують не всі моделі з силовими агрегатами такого типу. Наприклад, до статистики гібридних авто не потрапила половина проданих у липні Suzuki Ignis, яку до України постачають лише з мікрогібридною системою SHVS.
Раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також представляли ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році.