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Верховна Рада змінить суми штрафів для водіїв авто з ГБО: подробиці

9 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Верховна Рада України змінить суми штрафів для водіїв авто з ГБО: подробиці
Renault Duster — найпопулярніший автомобіль з ГБО в Україні у першому півріччі 2023-го. Фото: avtopodium.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Група депутатів Верховної Ради пропонує переглянути розміри штрафів для власників автомобілів з ГБО та іншими нетрадиційними видами палива. Відповідний законопроєкт має пройти два читання у парламенті.

Про це повідомила Avtosota

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Що пропонують депутати

  • Передбачається зменшення штрафів за порушення, пов’язані з газовим обладнанням на транспортних засобах.
  • Зараз штраф за такі порушення складає 340 грн.
  • До порушників також можуть бути застосовані додаткові заходи, зокрема, вилучення водійських прав на 3-6 місяців або адміністративний арешт на 5-10 діб.
  • Депутати пропонують за перше порушення власників авто з ГБО штрафувати на 170 грн, та на 340 грн — за наступні протягом року.

Альтернативні види пального

  • HVO (гідрована рослинна олія);
  • біодизельне пальне;
  • біогаз;
  • природний газ;
  • біоетанол;
  • гібрид (електрика у комбінації з біопаливом);
  • плагін-гібрид (електрична трансмісія плюс традиційний двигун).

Раніше ми писали, скільки та яких нових авто купили в Україні у липні 2023 року. Також представляли ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.

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