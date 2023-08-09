Верховна Рада України змінить суми штрафів для водіїв авто з ГБО: подробиці

Renault Duster — найпопулярніший автомобіль з ГБО в Україні у першому півріччі 2023-го. Фото: avtopodium.com.ua

Група депутатів Верховної Ради пропонує переглянути розміри штрафів для власників автомобілів з ГБО та іншими нетрадиційними видами палива. Відповідний законопроєкт має пройти два читання у парламенті.

Про це повідомила Avtosota

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Що пропонують депутати

Передбачається зменшення штрафів за порушення, пов’язані з газовим обладнанням на транспортних засобах.

Зараз штраф за такі порушення складає 340 грн.

До порушників також можуть бути застосовані додаткові заходи, зокрема, вилучення водійських прав на 3-6 місяців або адміністративний арешт на 5-10 діб.

Депутати пропонують за перше порушення власників авто з ГБО штрафувати на 170 грн, та на 340 грн — за наступні протягом року.

Альтернативні види пального

HVO (гідрована рослинна олія);

біодизельне пальне;

біогаз;

природний газ;

біоетанол;

гібрид (електрика у комбінації з біопаливом);

плагін-гібрид (електрична трансмісія плюс традиційний двигун).

Раніше ми писали, скільки та яких нових авто купили в Україні у липні 2023 року. Також представляли ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.