Верховна Рада України змінить суми штрафів для водіїв авто з ГБО: подробиці

Верховна Рада змінить суми штрафів для водіїв авто з ГБО: подробиці
9 серпня 2023 12:55
Renault Duster — найпопулярніший автомобіль з ГБО в Україні у першому півріччі 2023-го. Фото: avtopodium.com.ua
Група депутатів Верховної Ради пропонує переглянути розміри штрафів для власників автомобілів з ГБО та іншими нетрадиційними видами палива. Відповідний законопроєкт має пройти два читання у парламенті.
Про це повідомила Avtosota
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Що пропонують депутати
- Передбачається зменшення штрафів за порушення, пов’язані з газовим обладнанням на транспортних засобах.
- Зараз штраф за такі порушення складає 340 грн.
- До порушників також можуть бути застосовані додаткові заходи, зокрема, вилучення водійських прав на 3-6 місяців або адміністративний арешт на 5-10 діб.
- Депутати пропонують за перше порушення власників авто з ГБО штрафувати на 170 грн, та на 340 грн — за наступні протягом року.
Альтернативні види пального
- HVO (гідрована рослинна олія);
- біодизельне пальне;
- біогаз;
- природний газ;
- біоетанол;
- гібрид (електрика у комбінації з біопаливом);
- плагін-гібрид (електрична трансмісія плюс традиційний двигун).
Раніше ми писали, скільки та яких нових авто купили в Україні у липні 2023 року. Також представляли ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.