Верховная Рада Украины изменит суммы штрафов для водителей авто с ГБО: подробности

Renault Duster – самый популярный автомобиль с ГБО в Украине в первом полугодии 2023-го. Фото: avtopodium.com.ua

Группа депутатов Верховной Рады предлагает пересмотреть размеры штрафов для владельцев автомобилей с ГБО и других нетрадиционных видов топлива. Соответствующий законопроект должен пройти два чтения в парламенте.

Об этом сообщила Avtosota

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Что предлагают депутаты

Предусматривается сокращение штрафов за нарушения, связанные с газовым оборудованием на транспортных средствах.

В настоящее время штраф за такие нарушения составляет 340 грн.

К нарушителям также могут быть применены дополнительные меры, в частности изъятие водительских прав на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.

Депутаты предлагают за первое нарушение владельцев авто с ГБО штрафовать на 170 грн, и на 340 грн - за следующие в течение года.

Альтернативные виды топлива

HVO (гидрированное растительное масло);

биодизельное горючее;

биогаз;

природный газ;

биоэтанол;

гибрид (электричество в комбинации с биотопливом);

плагин-гибрид (электрическая трансмиссия плюс традиционный двигатель).

Ранее мы писали, сколько и какие новые авто купили в Украине в июле 2023 года. Также представляли ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и Украине в 2023 году.