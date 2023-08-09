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Верховная Рада изменит суммы штрафов для водителей авто с ГБО: подробности

9 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Верховная Рада Украины изменит суммы штрафов для водителей авто с ГБО: подробности
Renault Duster – самый популярный автомобиль с ГБО в Украине в первом полугодии 2023-го. Фото: avtopodium.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Группа депутатов Верховной Рады предлагает пересмотреть размеры штрафов для владельцев автомобилей с ГБО и других нетрадиционных видов топлива. Соответствующий законопроект должен пройти два чтения в парламенте.

Об этом сообщила Avtosota

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Что предлагают депутаты

  • Предусматривается сокращение штрафов за нарушения, связанные с газовым оборудованием на транспортных средствах.
  • В настоящее время штраф за такие нарушения составляет 340 грн.
  • К нарушителям также могут быть применены дополнительные меры, в частности изъятие водительских прав на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.
  • Депутаты предлагают за первое нарушение владельцев авто с ГБО штрафовать на 170 грн, и на 340 грн - за следующие в течение года.

Альтернативные виды топлива

  • HVO (гидрированное растительное масло);
  • биодизельное горючее;
  • биогаз;
  • природный газ;
  • биоэтанол;
  • гибрид (электричество в комбинации с биотопливом);
  • плагин-гибрид (электрическая трансмиссия плюс традиционный двигатель).

Ранее мы писали, сколько и какие новые авто купили в Украине в июле 2023 года. Также представляли ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и Украине в 2023 году.

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