Верховная Рада Украины изменит суммы штрафов для водителей авто с ГБО: подробности

Верховная Рада изменит суммы штрафов для водителей авто с ГБО: подробности
9 августа 2023 12:55
Renault Duster – самый популярный автомобиль с ГБО в Украине в первом полугодии 2023-го. Фото: avtopodium.com.ua
Группа депутатов Верховной Рады предлагает пересмотреть размеры штрафов для владельцев автомобилей с ГБО и других нетрадиционных видов топлива. Соответствующий законопроект должен пройти два чтения в парламенте.
Об этом сообщила Avtosota
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Что предлагают депутаты
- Предусматривается сокращение штрафов за нарушения, связанные с газовым оборудованием на транспортных средствах.
- В настоящее время штраф за такие нарушения составляет 340 грн.
- К нарушителям также могут быть применены дополнительные меры, в частности изъятие водительских прав на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.
- Депутаты предлагают за первое нарушение владельцев авто с ГБО штрафовать на 170 грн, и на 340 грн - за следующие в течение года.
Альтернативные виды топлива
- HVO (гидрированное растительное масло);
- биодизельное горючее;
- биогаз;
- природный газ;
- биоэтанол;
- гибрид (электричество в комбинации с биотопливом);
- плагин-гибрид (электрическая трансмиссия плюс традиционный двигатель).
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