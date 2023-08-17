Jaguar полностью прекращает производство всех авто с ДВС в 2025 году
Jaguar представит свой первый автомобиль, построенный на электрической архитектуре JEA, в конце следующего года, а запустит его в продажу в 2025 году. К этому моменту компания полностью перейдет на производство исключительно электрокаров.
Об этом сообщил Autocar.
Интересно, что электрокар Jaguar I-Pace не будет являться частью полностью электрической линейки компании, даже как переходная модель. Его снимут с продаж до перезапуска компании в 2025 году вместе с остальными актуальными сегодня моделями.
Гендиректор JLR Адриан Марделл отметил, что I-Pace очень помог в разработке других электромобилей компании, и что компания понимает, как их развивать, опираясь на программу I-Pace.
Какая будет новая электрическая линейка Jaguar
- Новые Jaguar будут построены на собственной архитектуре JEA, которую производят на заказ.
- У моделей будет более длинная колесная база.
- По словам Марделла, "язык дизайна на новых авто просто великолепен".
Объемы продаж авто новой линейки
- Марделл сообщил, что объем продаж обновленного модельного ряда составит 4 тыс. автомобилей в месяц.
- Для сравнения, за весь первый квартал этого финансового года Jaguar продал более 5 тысяч единиц.
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