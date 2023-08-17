Jaguar полностью прекращает производство всех авто с ДВС в 2025 году

Электромобиль Jaguar I-Pace прекратят производить вместе со всей линейкой ДВС бренда до 2025 года. Фото: wikipedia

Jaguar представит свой первый автомобиль, построенный на электрической архитектуре JEA, в конце следующего года, а запустит его в продажу в 2025 году. К этому моменту компания полностью перейдет на производство исключительно электрокаров.

Об этом сообщил Autocar.

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Интересно, что электрокар Jaguar I-Pace не будет являться частью полностью электрической линейки компании, даже как переходная модель. Его снимут с продаж до перезапуска компании в 2025 году вместе с остальными актуальными сегодня моделями.

Гендиректор JLR Адриан Марделл отметил, что I-Pace очень помог в разработке других электромобилей компании, и что компания понимает, как их развивать, опираясь на программу I-Pace.

Какая будет новая электрическая линейка Jaguar

Новые Jaguar будут построены на собственной архитектуре JEA, которую производят на заказ.

У моделей будет более длинная колесная база.

По словам Марделла, "язык дизайна на новых авто просто великолепен".

Объемы продаж авто новой линейки

Марделл сообщил, что объем продаж обновленного модельного ряда составит 4 тыс. автомобилей в месяц.

Для сравнения, за весь первый квартал этого финансового года Jaguar продал более 5 тысяч единиц.

Электрокары Jaguar в будущем построят на новой платформе JEA. Фото: Autocar

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