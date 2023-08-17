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Jaguar полностью прекращает производство всех авто с ДВС в 2025 году

17 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Jaguar полностью прекращает производство всех авто с ДВС в 2025 году
Электромобиль Jaguar I-Pace прекратят производить вместе со всей линейкой ДВС бренда до 2025 года. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Jaguar представит свой первый автомобиль, построенный на электрической архитектуре JEA, в конце следующего года, а запустит его в продажу в 2025 году. К этому моменту компания полностью перейдет на производство исключительно электрокаров.

Об этом сообщил Autocar.

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Интересно, что электрокар Jaguar I-Pace не будет являться частью полностью электрической линейки компании, даже как переходная модель. Его снимут с продаж до перезапуска компании в 2025 году вместе с остальными актуальными сегодня моделями.

Гендиректор JLR Адриан Марделл отметил, что I-Pace очень помог в разработке других электромобилей компании, и что компания понимает, как их развивать, опираясь на программу I-Pace.

Какая будет новая электрическая линейка Jaguar

  • Новые Jaguar будут построены на собственной архитектуре JEA, которую производят на заказ.
  • У моделей будет более длинная колесная база.
  • По словам Марделла, "язык дизайна на новых авто просто великолепен".

Объемы продаж авто новой линейки

  • Марделл сообщил, что объем продаж обновленного модельного ряда составит 4 тыс. автомобилей в месяц.
  • Для сравнения, за весь первый квартал этого финансового года Jaguar продал более 5 тысяч единиц.
Электрокары Jaguar в будущем построят на новой платформе JEA. Фото: Autocar

Ранее мы сообщали характеристики первого в мире бронированного электрокара BMW i7 Protection. Также представили ТОП-20 новых гибридных автомобилей в Украине в июле 2023 года.

 

 

 

 

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