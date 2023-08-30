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ТОП 5 найкращих нових бюджетних автомобілів у 2023 році

30 серпня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найкращих нових бюджетних автомобілів у 2023 році
До рейтингу увійшли лише нові недорогі авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Експерти проаналізували середню ціну угоди на нові автомобілі, щоб допомогти автолюбителям знайти машину за найнижчою ціною. Потім відібрали зі списку моделі, які відповідають кращим стандартам щодо результатів дорожніх тестів, задоволеності власників, надійності та безпеки.

Рейтинг склав Consumer Reports на основі даних True Car.

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Цікаво, що моделі продаються дорожче, ніж MSRP (ціна, яку виробники рекомендують роздрібним продавцям). В рейтингу вказано да рівня цін — MSRP в США, та середня ціна продажу в автодилерів.

1. Volkswagen Jetta S

Фото: carinvest-europe.com
  • Рекомендована ціна: 20655 доларів.
  • Ціна у дилерів: 21121 дол.

2. Subaru Impreza MT

Фото: autoua.net
  • Рекомендована ціна: 19795 дол.
  • Ціна у дилерів: 21836 дол.

3. Kia Soul LX IVT

Фото: coloradokia.com
  • Рекомендована ціна: 19890 дол.
  • Ціна у дилерів: 22114 дол.

4. Nissan Kicks S

Фото: birchwood.ca
  • Рекомендована ціна: 20590 дол.
  • Ціна у дилерів: 23652 дол.

5. Chevrolet TrailBlazer LS

Фото: edmunds.com
  • Рекомендована ціна: 22100 дол.
  • Ціна у дилерів: 23655 дол.

Раніше ми писали про бренди, які випускають найнадійніші у світі авто. Також публікували ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року.

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