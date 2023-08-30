ТОП 5 лучших новых бюджетных автомобилей в 2023 году

В рейтинг вошли только новые недорогие автомобили. Фото: freepik

Эксперты проанализировали среднюю цену сделки на новые автомобили, чтобы помочь автолюбителям найти машину по самой низкой цене. Затем отобрали из списка модели, которые отвечают лучшим стандартам по результатам дорожных тестов, удовлетворенности владельцев, надежности и безопасности.

Рейтинг составил Consumer Reports на основе данных True Car.

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Интересно, что модели продаются дороже MSRP (цена, которую производители рекомендуют розничным продавцам). В рейтинге указан уровень цен — MSRP в США и средняя цена продажи у автодилеров.

1. Volkswagen Jetta S

Фото: carinvest-europe.com

Рекомендованная цена: 20655 долларов.

Цена у дилеров: 21121 долл.

2. Subaru Impreza MT

Фото: autoua.net

Рекомендованная цена: 19795 долл.

Цена у дилеров: 21836 долл.

3. Kia Soul LX IVT

Фото: coloradokia.com

Рекомендованная цена: 19890 долл.

Цена у дилеров: 22114 долл.

4. Nissan Kicks S

Фото: birchwood.ca

Рекомендованная цена: 20590 долл.

Цена у дилеров: 23652 долл.

5. Chevrolet TrailBlazer LS

Фото: edmunds.com

Рекомендованная цена: 22100 долл.

Цена у дилеров: 23655 долл.

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