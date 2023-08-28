ТОП 5 брендов, выпускающих самые надежные в мире авто
Цена, надежность и долговечность автомобиля являются важнейшими факторами, которые следует учитывать, когда вы планируете приобрести автомобиль — новый или подержанный. В конце концов именно такие авто дольше всего сохраняют свою стоимость, поэтому их владельцы еще и получают высокую цену при перепродаже.
Сайт Hot Cars проанализировал исследовательские отчеты из разных источников и составил справочник самых надежных автомобильных брендов. Чем ближе оценка бренда до 100, тем надежнее автомобиль. Публикуем тройку лидеров.
1. Toyota
Оценка надежности: 72/100
Со средним баллом надежности 72 из 100 по версии Consumer Reports, Toyota является самым надежным автомобильным брендом в 2023 году. Самой надежной моделью Toyota и самым надежным автомобилем во всем исследовании стала Toyota Corolla Hybrid 2023, которая получила 93 балла из 100.
Самые надежные модели Toyota
- Toyota 4Runner
- Toyota Prius/Prius Prime
- Toyota Corolla
- Toyota Avalon
- Toyota Camry/Camry Hybrid
- Toyota Sienna
- Toyota Tacoma
- Toyota Highlander Hybrid
- Toyota RAV4 Hybrid
По данным RepairPal, среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля Toyota составляет около 441 доллар. По данным CarEdge, ремонт и обслуживание автомобиля Toyota обойдется примерно в 5996 долларов за 10 лет.
2. Lexus
Оценка надежности: 72/100
Lexus является правой рукой Toyota, потому высокое место этого бренда не удивляет. Lexus сравнялся с Toyota по показателю надежности, но последняя имеет больше моделей, что повлияло на общий балл бренда. Согласно опросу, Lexus GX является второй самой надежной моделью автомобиля с показателем 91/100.
Самые надежные модели Lexus (по данным iSeeCars)
- Lexus IS 350
- Lexus GS 350/GS F
- Lexus IS 300
- Lexus ES 350
- Lexus LS 500
- Lexus LC 500
Среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля Lexus составляет около 551 доллар (RepairPal). Ремонт и обслуживание автомобиля Lexus будет стоить около 7786 долларов за 10 лет (CarEdge).
3. Mazda
Оценка надежности: 65/100
Самой надежной моделью Mazda в исследовании Consumer Reports является MX-5 Miata — 85/100. Miata также пятый самый надежный автомобиль во всем исследовании.
Самые надежные модели Mazda (iSeeCars)
- Mazda CX-5
- Mazda 6
- Mazda MX-5 Miata RF
- Mazda CX-3
- Mazda CX-9
Среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля Mazda составляет около 462 доллара (RepairPal). Ремонт и обслуживание автомобиля Mazda обойдется примерно в 8035 долларов за 10-летний период (CarEdge).
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