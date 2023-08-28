ТОП 5 брендов, выпускающих самые надежные в мире авто

Бренд Toyota имеет самый высокий рейтинг надежности своих автомобилей. Фото: toyota.ua

Цена, надежность и долговечность автомобиля являются важнейшими факторами, которые следует учитывать, когда вы планируете приобрести автомобиль — новый или подержанный. В конце концов именно такие авто дольше всего сохраняют свою стоимость, поэтому их владельцы еще и получают высокую цену при перепродаже.

Сайт Hot Cars проанализировал исследовательские отчеты из разных источников и составил справочник самых надежных автомобильных брендов. Чем ближе оценка бренда до 100, тем надежнее автомобиль. Публикуем тройку лидеров.

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1. Toyota

Оценка надежности: 72/100

Со средним баллом надежности 72 из 100 по версии Consumer Reports, Toyota является самым надежным автомобильным брендом в 2023 году. Самой надежной моделью Toyota и самым надежным автомобилем во всем исследовании стала Toyota Corolla Hybrid 2023, которая получила 93 балла из 100.

Toyota Corolla Hybrid 2023. Фото: motor1.com

Самые надежные модели Toyota

Toyota 4Runner

Toyota Prius/Prius Prime

Toyota Corolla

Toyota Avalon

Toyota Camry/Camry Hybrid

Toyota Sienna

Toyota Tacoma

Toyota Highlander Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid

По данным RepairPal, среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля Toyota составляет около 441 доллар. По данным CarEdge, ремонт и обслуживание автомобиля Toyota обойдется примерно в 5996 долларов за 10 лет.

2. Lexus

Оценка надежности: 72/100

Lexus является правой рукой Toyota, потому высокое место этого бренда не удивляет. Lexus сравнялся с Toyota по показателю надежности, но последняя имеет больше моделей, что повлияло на общий балл бренда. Согласно опросу, Lexus GX является второй самой надежной моделью автомобиля с показателем 91/100.

Lexus GX. Фото: wikipedia

Самые надежные модели Lexus (по данным iSeeCars)

Lexus IS 350

Lexus GS 350/GS F

Lexus IS 300

Lexus ES 350

Lexus LS 500

Lexus LC 500

Среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля Lexus составляет около 551 доллар (RepairPal). Ремонт и обслуживание автомобиля Lexus будет стоить около 7786 долларов за 10 лет (CarEdge).

3. Mazda

Оценка надежности: 65/100

Самой надежной моделью Mazda в исследовании Consumer Reports является MX-5 Miata — 85/100. Miata также пятый самый надежный автомобиль во всем исследовании.

Мазда MX-5 Miata. Фото: edmunds

Самые надежные модели Mazda (iSeeCars)

Mazda CX-5

Mazda 6

Mazda MX-5 Miata RF

Mazda CX-3

Mazda CX-9

Среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля Mazda составляет около 462 доллара (RepairPal). Ремонт и обслуживание автомобиля Mazda обойдется примерно в 8035 долларов за 10-летний период (CarEdge).

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