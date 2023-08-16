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Три автомобиля, наиболее обесценившиеся в 2023 году

16 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Три автомобиля, наиболее обесценившиеся в 2023 году
Авто, которое в самом начале эксплуатации многое теряет в стоимости, продолжит обесцениваться еще быстрее. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Зачастую люди при покупке нового авто принимают во внимание только показатели потребления горючего и стоимости технического обслуживания машины. Но стоит сразу узнать, сколько авто теряет в цене всего за несколько лет пользования.

Эксперты британского журнала What Car? составили рейтинг авто с наибольшей амортизацией. Предлагаем тройку с наихудшими показателями. Все представленные авто имеют пробег 58 тыс. км и были в употреблении три года.

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1. Renault Zoe Iconic R135 Boost Charge

Фото: carlosluzardo.com.br
  • Начальная цена: 31,995 фунта.
  • Стоимость перепродажи: 9675 фунтов.
  • Падение цены: 22320 фунтов.
  • Остаточная стоимость: 30,2%.

Автомобиль, который теряет больше стоимости за три года. Все версии Zoe оснащены 134-сильным электродвигателем, отлично подходящим для передвижения по городу. И хотя электрокар предлагает осмысленный интерьер и относительно большой багажник, ему не хватает систем безопасности, а именно, автоматического экстренного торможения.

2. Maserati Quattroporte 3.8 V8 Trofeo

Фото: pistonheads.com
  • Начальная цена: 142745 36 фунтов.
  • Стоимость перепродажи: 45225 фунтов.
  • Падение цены: 97520 фунтов.
  • Остаточная стоимость: 31,7%.

Quattroporte с бензиновым двигателем V8 маневрен на поворотах, а его интерьер прост в использовании, но серьезными недостатками является неудобная посадка водителя и лучшая управляемость конкурентов.

3. Mini Electric Convertible Cooper S 33kWh

Фото: thecarexpert.co.uk
  • Начальная цена: 52500 фунтов.
  • Стоимость перепродажи: 16675 фунтов.
  • Падение цены: 35 825 фунтов.
  • Остаточная стоимость: 31,8%.

Очень дорогой по сравнению с большинством конкурентов, и теряет стоимость быстрее, чем почти любой другой электромобиль.

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