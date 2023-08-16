Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Три автомобілі, які найбільш знецінилися у 2023 році arrow

Три автомобілі, які найбільш знецінилися у 2023 році

16 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Три автомобілі, які найбільш знецінилися у 2023 році
Авто, яке на самому початку експлуатації багато втрачає у вартості, продовжить знецінюватися ще швидше. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Часто люди при покупці нового авто беруть до уваги лише показники споживання пального та вартості технічного обслуговування машини. Але варто одразу ж знати, скільки авто втрачає в ціні лише за кілька років користування.

Експерти британського журналу What Car? склали рейтинг авто з найбільшою амортизацією. Пропонуємо трійку з найгіршими показниками. Всі представлені авто мають пробіг 58 тис. км та були у вжитку три роки.

Читайте також:

1. Renault Zoe Iconic R135 Boost Charge

Фото: carlosluzardo.com.br
  • Початкова ціна: 31,995 фунта.
  • Вартість перепродажу: 9 675 фунтів.
  • Падіння ціни: 22 320 фунтів.
  • Залишкова вартість: 30,2%.

Автомобіль, який втрачає найбільше вартості за три роки. Всі версії Zoe оснащені 134-сильним електродвигуном, який чудово підходить для пересування містом. І хоча електрокар пропонує продуманий інтер'єр та відносно великий багажник, йому не вистачає деяких систем безпеки, зокрема, автоматичного екстренного гальмування.

2. Maserati Quattroporte 3.8 V8 Trofeo

Фото: pistonheads.com
  • Початкова ціна: 142 745 36 фунтів.
  • Вартість перепродажу: 45 225 фунтів.
  • Падіння ціни: 97 520 фунтів.
  • Залишкова вартість: 31,7%.

Quattroporte з бензиновим двигуном V8 маневрений на поворотах, а його інтер'єр простий у використанні, але серйозними недоліками є незручна посадка водія та краща керованість конкурентів.

3. Mini Electric Convertible Cooper S 33kWh

Фото: thecarexpert.co.uk
  • Початкова ціна: 52 500 фунтів.
  • Вартість перепродажу:16 675 фунтів.
  • Падіння ціни: 35 825 фунтів.
  • Залишкова вартість: 31,8%.

Надзвичайно дорогий у порівнянні з більшістю конкурентів, та втрачає вартість швидше, ніж майже будь-який інший електромобіль.

Раніше ми писали про найкращі вживані 7-місні авто у 2023 році. Також публікували рейтинг сімейних позашляховиків у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 16 серпня: звільнення села на Донеччині та виробництво морських дронів

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз