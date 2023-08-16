Три автомобілі, які найбільш знецінилися у 2023 році

Авто, яке на самому початку експлуатації багато втрачає у вартості, продовжить знецінюватися ще швидше. Фото: freepik

Часто люди при покупці нового авто беруть до уваги лише показники споживання пального та вартості технічного обслуговування машини. Але варто одразу ж знати, скільки авто втрачає в ціні лише за кілька років користування.

Експерти британського журналу What Car? склали рейтинг авто з найбільшою амортизацією. Пропонуємо трійку з найгіршими показниками. Всі представлені авто мають пробіг 58 тис. км та були у вжитку три роки.

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1. Renault Zoe Iconic R135 Boost Charge

Фото: carlosluzardo.com.br

Початкова ціна: 31,995 фунта.

Вартість перепродажу: 9 675 фунтів.

Падіння ціни: 22 320 фунтів.

Залишкова вартість: 30,2%.

Автомобіль, який втрачає найбільше вартості за три роки. Всі версії Zoe оснащені 134-сильним електродвигуном, який чудово підходить для пересування містом. І хоча електрокар пропонує продуманий інтер'єр та відносно великий багажник, йому не вистачає деяких систем безпеки, зокрема, автоматичного екстренного гальмування.

2. Maserati Quattroporte 3.8 V8 Trofeo

Фото: pistonheads.com

Початкова ціна: 142 745 36 фунтів.

Вартість перепродажу: 45 225 фунтів.

Падіння ціни: 97 520 фунтів.

Залишкова вартість: 31,7%.

Quattroporte з бензиновим двигуном V8 маневрений на поворотах, а його інтер'єр простий у використанні, але серйозними недоліками є незручна посадка водія та краща керованість конкурентів.

3. Mini Electric Convertible Cooper S 33kWh

Фото: thecarexpert.co.uk

Початкова ціна: 52 500 фунтів.

Вартість перепродажу:16 675 фунтів.

Падіння ціни: 35 825 фунтів.

Залишкова вартість: 31,8%.

Надзвичайно дорогий у порівнянні з більшістю конкурентів, та втрачає вартість швидше, ніж майже будь-який інший електромобіль.

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