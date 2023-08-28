ТОП 5 брендів, які випускають найнадійніші у світі авто
Ціна, надійність та довговічність автомобіля є найважливішими факторами, які слід враховувати, коли ви плануєте придбати автомобіль — новий або вживаний. Зрештою саме такі авто найдовше зберігають свою вартість, тому їхні власники ще й отримують високу ціну при перепродажі.
Сайт Hot Cars проаналізував дослідницькі звіти з різних джерел та склав довідник найнадійніших автомобільних брендів. Чим ближча оцінка бренду до 100, тим надійніший автомобіль. Публікуємо трійку лідерів.
1. Toyota
Оцінка надійності: 72/100
З середнім балом надійності 72 зі 100 за версією Consumer Reports, Toyota є найнадійнішим автомобільним брендом у 2023 році. Найнадійнішою моделлю Toyota та найнадійнішим автомобілем в усьому дослідженні стала Toyota Corolla Hybrid 2023 року, яка отримала 93 бали зі 100.
Найнадійніші моделі Toyota
- Toyota 4Runner
- Toyota Prius/Prius Prime
- Toyota Corolla
- Toyota Avalon
- Toyota Camry/Camry Hybrid
- Toyota Sienna
- Toyota Tacoma
- Toyota Highlander Hybrid
- Toyota RAV4 Hybrid
За даними RepairPal, середньорічна вартість технічного обслуговування автомобіля Toyota становить близько 441 долар. За даними CarEdge, ремонт і обслуговування автомобіля Toyota обійдеться приблизно в 5996 доларів за 10 років.
2. Lexus
Оцінка надійності: 72/100
Lexus є правою рукою Toyota, тому високе місце цього бренду не дивує. Lexus зрівнявся з Toyota за показником надійності, але остання має більше моделей, що вплинуло на загальний бал бренду. Згідно з опитуванням, Lexus GX є другою найнадійнішою моделлю автомобіля з показником 91/100.
Найнадійніші моделі Lexus (за даними iSeeCars)
- Lexus IS 350
- Lexus GS 350/GS F
- Lexus IS 300
- Lexus ES 350
- Lexus LS 500
- Lexus LC 500
Середньорічна вартість технічного обслуговування автомобіля Lexus становить близько 551 долар (RepairPal). Ремонт та обслуговування автомобіля Lexus коштуватиме близько 7786 доларів за 10 років (CarEdge).
3. Mazda
Оцінка надійності: 65/100
Найнадійнішою моделлю Mazda в дослідженні Consumer Reports є MX-5 Miata — 85/100. Miata також є п'ятим найнадійнішим автомобілем у всьому дослідженні.
Найнадійніші моделі Mazda (iSeeCars)
- Mazda CX-5
- Mazda 6
- Mazda MX-5 Miata RF
- Mazda CX-3
- Mazda CX-9
Середньорічна вартість технічного обслуговування автомобіля Mazda становить близько 462 долари (RepairPal). Ремонт і обслуговування автомобіля Mazda обійдеться приблизно в 8035 доларів за 10-річний період (CarEdge).
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