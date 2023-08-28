ТОП 5 брендів, які випускають найнадійніші у світі авто

Бренд Toyota має найвищий рейтинг надійності своїх автомобілів. Фото: toyota.ua

Ціна, надійність та довговічність автомобіля є найважливішими факторами, які слід враховувати, коли ви плануєте придбати автомобіль — новий або вживаний. Зрештою саме такі авто найдовше зберігають свою вартість, тому їхні власники ще й отримують високу ціну при перепродажі.

Сайт Hot Cars проаналізував дослідницькі звіти з різних джерел та склав довідник найнадійніших автомобільних брендів. Чим ближча оцінка бренду до 100, тим надійніший автомобіль. Публікуємо трійку лідерів.

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1. Toyota

Оцінка надійності: 72/100

З середнім балом надійності 72 зі 100 за версією Consumer Reports, Toyota є найнадійнішим автомобільним брендом у 2023 році. Найнадійнішою моделлю Toyota та найнадійнішим автомобілем в усьому дослідженні стала Toyota Corolla Hybrid 2023 року, яка отримала 93 бали зі 100.

Toyota Corolla Hybrid 2023. Фото: motor1.com

Найнадійніші моделі Toyota

Toyota 4Runner

Toyota Prius/Prius Prime

Toyota Corolla

Toyota Avalon

Toyota Camry/Camry Hybrid

Toyota Sienna

Toyota Tacoma

Toyota Highlander Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid

За даними RepairPal, середньорічна вартість технічного обслуговування автомобіля Toyota становить близько 441 долар. За даними CarEdge, ремонт і обслуговування автомобіля Toyota обійдеться приблизно в 5996 доларів за 10 років.

2. Lexus

Оцінка надійності: 72/100

Lexus є правою рукою Toyota, тому високе місце цього бренду не дивує. Lexus зрівнявся з Toyota за показником надійності, але остання має більше моделей, що вплинуло на загальний бал бренду. Згідно з опитуванням, Lexus GX є другою найнадійнішою моделлю автомобіля з показником 91/100.

Lexus GX. Фото: wikipedia

Найнадійніші моделі Lexus (за даними iSeeCars)

Lexus IS 350

Lexus GS 350/GS F

Lexus IS 300

Lexus ES 350

Lexus LS 500

Lexus LC 500

Середньорічна вартість технічного обслуговування автомобіля Lexus становить близько 551 долар (RepairPal). Ремонт та обслуговування автомобіля Lexus коштуватиме близько 7786 доларів за 10 років (CarEdge).

3. Mazda

Оцінка надійності: 65/100

Найнадійнішою моделлю Mazda в дослідженні Consumer Reports є MX-5 Miata — 85/100. Miata також є п'ятим найнадійнішим автомобілем у всьому дослідженні.

Mazda MX-5 Miata. Фото: edmunds

Найнадійніші моделі Mazda (iSeeCars)

Mazda CX-5

Mazda 6

Mazda MX-5 Miata RF

Mazda CX-3

Mazda CX-9

Середньорічна вартість технічного обслуговування автомобіля Mazda становить близько 462 долари (RepairPal). Ремонт і обслуговування автомобіля Mazda обійдеться приблизно в 8035 доларів за 10-річний період (CarEdge).

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