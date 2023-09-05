ТОП-20 новых легковых автомобилей в Украине в августе 2023 года

Украинцы в августе побили рекорд по покупке новых автомобилей за все время полномасштабной войны. Фото: freepik

В августе 2023 украинцы купили 6 тыс. новых авто, что почти на 47% больше, чем в августе прошлого года. Это рекорд за все время полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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За 8 месяцев 2023 года украинцы зарегистрировали 39,9 тыс. новых легковушек, что на 800 автомобилей больше, чем за весь 2022 год. Хотя до показателей до 24 февраля 2022, когда в среднем продавалось по 10 тыс. автомобилей ежемесячно, еще далеко.

Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов составила 9,4%.

Самыми популярными моделями среди них в августе были Skoda Kodiaq (продано 104 единицы) компании "Еврокар", Renault Duster (103 ед.) и Toyota Corolla (91 ед.) компании СКС.

Более 90% новых легковых автомобилей были импортированы.

Где приобрели больше всего легковушек в августе 2023 года

Киев: 2159 ед.; Киевская обл.: 688 ед.; Днепропетровская обл.: 512 ед.; Одесская обл.: 372 ед.; Львовская: 342 ед.

Самые популярные бренды новых импортных автомобилей в Украине в августе 2023 года

Toyota: 987 ед.; Volkswagen: 635 ед.; Renault: 472 ед.; BMW: 435 ед.; Skoda: 400 ед.

ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в Украине в августе 2023 года

Renault Duster: 355 ед. Toyota RAV-4: 307 ед. Volkswagen ID.4: 271 ед. Toyota Land Cruiser Prado: 154 ед. Toyota Camry: 150 ед. Volkswagen Touareg: 143 ед. Toyota Corolla: 132 ед. Hyundai Tucson: 131 ед. Mazda CX-5: 128 ед. Suzuki Vitara: 117 ед. Skoda Kodiaq: 111 ед. Audi Q8: 110 ед. Mercedes-Benz GLE-Classe: 103 ед. Renault Duster (полицейский): 103 ед. KIA Sportage: 100 ед. BMW X5: 98 ед. Skoda Octavia: 95 ед. Toyota Corolla (полицейский): 91 ед. Renault Express: 86 ед. Toyota Yaris Cross: 78 ед.

Украинцы продолжают отдавать предпочтение новым кроссоверам. Таких машин в рейтинге подавляющее большинство — 15.

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