ТОП-20 новых легковых автомобилей в Украине в августе 2023 года
В августе 2023 украинцы купили 6 тыс. новых авто, что почти на 47% больше, чем в августе прошлого года. Это рекорд за все время полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
За 8 месяцев 2023 года украинцы зарегистрировали 39,9 тыс. новых легковушек, что на 800 автомобилей больше, чем за весь 2022 год. Хотя до показателей до 24 февраля 2022, когда в среднем продавалось по 10 тыс. автомобилей ежемесячно, еще далеко.
Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов составила 9,4%.
Самыми популярными моделями среди них в августе были Skoda Kodiaq (продано 104 единицы) компании "Еврокар", Renault Duster (103 ед.) и Toyota Corolla (91 ед.) компании СКС.
Более 90% новых легковых автомобилей были импортированы.
Где приобрели больше всего легковушек в августе 2023 года
- Киев: 2159 ед.;
- Киевская обл.: 688 ед.;
- Днепропетровская обл.: 512 ед.;
- Одесская обл.: 372 ед.;
- Львовская: 342 ед.
Самые популярные бренды новых импортных автомобилей в Украине в августе 2023 года
- Toyota: 987 ед.;
- Volkswagen: 635 ед.;
- Renault: 472 ед.;
- BMW: 435 ед.;
- Skoda: 400 ед.
ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в Украине в августе 2023 года
- Renault Duster: 355 ед.
- Toyota RAV-4: 307 ед.
- Volkswagen ID.4: 271 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado: 154 ед.
- Toyota Camry: 150 ед.
- Volkswagen Touareg: 143 ед.
- Toyota Corolla: 132 ед.
- Hyundai Tucson: 131 ед.
- Mazda CX-5: 128 ед.
- Suzuki Vitara: 117 ед.
- Skoda Kodiaq: 111 ед.
- Audi Q8: 110 ед.
- Mercedes-Benz GLE-Classe: 103 ед.
- Renault Duster (полицейский): 103 ед.
- KIA Sportage: 100 ед.
- BMW X5: 98 ед.
- Skoda Octavia: 95 ед.
- Toyota Corolla (полицейский): 91 ед.
- Renault Express: 86 ед.
- Toyota Yaris Cross: 78 ед.
Украинцы продолжают отдавать предпочтение новым кроссоверам. Таких машин в рейтинге подавляющее большинство — 15.
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