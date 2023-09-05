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ТОП-20 новых легковых автомобилей в Украине в августе 2023 года

5 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 20 новых легковых автомобилей в Украине в августе 2023 года
Украинцы в августе побили рекорд по покупке новых автомобилей за все время полномасштабной войны. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В августе 2023 украинцы купили 6 тыс. новых авто, что почти на 47% больше, чем в августе прошлого года. Это рекорд за все время полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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За 8 месяцев 2023 года украинцы зарегистрировали 39,9 тыс. новых легковушек, что на 800 автомобилей больше, чем за весь 2022 год. Хотя до показателей до 24 февраля 2022, когда в среднем продавалось по 10 тыс. автомобилей ежемесячно, еще далеко.

Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов составила 9,4%.

Самыми популярными моделями среди них в августе были Skoda Kodiaq (продано 104 единицы) компании "Еврокар", Renault Duster (103 ед.) и Toyota Corolla (91 ед.) компании СКС.

Более 90% новых легковых автомобилей были импортированы.

Где приобрели больше всего легковушек в августе 2023 года

  1. Киев: 2159 ед.;
  2. Киевская обл.: 688 ед.;
  3. Днепропетровская обл.: 512 ед.;
  4. Одесская обл.: 372 ед.;
  5. Львовская: 342 ед.

Самые популярные бренды новых импортных автомобилей в Украине в августе 2023 года

  1. Toyota: 987 ед.;
  2. Volkswagen: 635 ед.;
  3. Renault: 472 ед.;
  4. BMW: 435 ед.;
  5. Skoda: 400 ед.

ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в Украине в августе 2023 года

  1. Renault Duster: 355 ед.
  2. Toyota RAV-4: 307 ед.
  3. Volkswagen ID.4: 271 ед.
  4. Toyota Land Cruiser Prado: 154 ед.
  5. Toyota Camry: 150 ед.
  6. Volkswagen Touareg: 143 ед.
  7. Toyota Corolla: 132 ед.
  8. Hyundai Tucson: 131 ед.
  9. Mazda CX-5: 128 ед.
  10. Suzuki Vitara: 117 ед.
  11. Skoda Kodiaq: 111 ед.
  12. Audi Q8: 110 ед.
  13. Mercedes-Benz GLE-Classe: 103 ед.
  14. Renault Duster (полицейский): 103 ед.
  15. KIA Sportage: 100 ед.
  16. BMW X5: 98 ед.
  17. Skoda Octavia: 95 ед.
  18. Toyota Corolla (полицейский): 91 ед.
  19. Renault Express: 86 ед.
  20. Toyota Yaris Cross: 78 ед.

Украинцы продолжают отдавать предпочтение новым кроссоверам. Таких машин в рейтинге подавляющее большинство — 15.

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