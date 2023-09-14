ТОП 17 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року

Audi Q8 e-tron — єдина модель, виготовлена у Європі, яка увійшла до п’ятірки лідерів продажів на українському ринку електрокарів. Фото: nextcar.ua

Після рекордного підсумка червня 2023 року, коли купили 600 нових електромобілів, у серпні продажі електричного транспорту знову зросли до 690 одиниць за місяць. І пропозиція моделей в Україні дедалі зростає.

Про це повідомило AUTO.RIA.

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Зазначається, що до п’ятірки лідерів продажів увійшла лише одна модель, виготовлена у Європі — Audi Q8 e-tron.

ТОП 16 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року

За підсумками продажів нових авто у серпні (проти липня 2023 року).

Volkswagen ID.4: 271 нове авто (+69); Volkswagen ID.6: 61 (+15); Audi Q8 e-tron: 40 (+25); Toyota bZ4x: 39 (+1); Honda e:Np1: 20 (+6); BYD Yuan Plus: 20 (+7); Honda M-NV: 17 (-10); Mercedes-Benz EQS: 16 (+4); Honda e:Ns1: 14 (-6); Hiundai Ioniq 6: 12 (+3); Volkswagen ID.3: 11 (-5); MG 4: 11 (+2); BYD Tang: 11 (0); BMW iX: 11 (-3); Hyundai Kona Electric: 10 (0); Mercedes-Benz EQA: 9 (+6); BYD Song Plus: 9 (0).

Рейтинг свідчить, що попит на легковики китайського виробництва в Україні зростає. Ймовірно, головною передумовою вибору є ціна, нижча за аналогічні корейські, європейські або японські електрокари.

Раніше ми публікували ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року. Також повідомляли, якими будуть ціни на популярний в України Volkswagen ID.4 після модернізації цього електрокара.