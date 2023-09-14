ТОП 17 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року
Після рекордного підсумка червня 2023 року, коли купили 600 нових електромобілів, у серпні продажі електричного транспорту знову зросли до 690 одиниць за місяць. І пропозиція моделей в Україні дедалі зростає.
Про це повідомило AUTO.RIA.
Зазначається, що до п’ятірки лідерів продажів увійшла лише одна модель, виготовлена у Європі — Audi Q8 e-tron.
ТОП 16 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року
За підсумками продажів нових авто у серпні (проти липня 2023 року).
- Volkswagen ID.4: 271 нове авто (+69);
- Volkswagen ID.6: 61 (+15);
- Audi Q8 e-tron: 40 (+25);
- Toyota bZ4x: 39 (+1);
- Honda e:Np1: 20 (+6);
- BYD Yuan Plus: 20 (+7);
- Honda M-NV: 17 (-10);
- Mercedes-Benz EQS: 16 (+4);
- Honda e:Ns1: 14 (-6);
- Hiundai Ioniq 6: 12 (+3);
- Volkswagen ID.3: 11 (-5);
- MG 4: 11 (+2);
- BYD Tang: 11 (0);
- BMW iX: 11 (-3);
- Hyundai Kona Electric: 10 (0);
- Mercedes-Benz EQA: 9 (+6);
- BYD Song Plus: 9 (0).
Рейтинг свідчить, що попит на легковики китайського виробництва в Україні зростає. Ймовірно, головною передумовою вибору є ціна, нижча за аналогічні корейські, європейські або японські електрокари.
Раніше ми публікували ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року. Також повідомляли, якими будуть ціни на популярний в України Volkswagen ID.4 після модернізації цього електрокара.