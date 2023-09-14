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ТОП 17 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року

14 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 17 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року
Audi Q8 e-tron — єдина модель, виготовлена у Європі, яка увійшла до п’ятірки лідерів продажів на українському ринку електрокарів. Фото: nextcar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Після рекордного підсумка червня 2023 року, коли купили 600 нових електромобілів, у серпні продажі електричного транспорту знову зросли до 690 одиниць за місяць. І пропозиція моделей в Україні дедалі зростає.

Про це повідомило AUTO.RIA.

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Зазначається, що до п’ятірки лідерів продажів увійшла лише одна модель, виготовлена у Європі — Audi Q8 e-tron.

ТОП 16 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року

За підсумками продажів нових авто у серпні (проти липня 2023 року).

  1. Volkswagen ID.4: 271 нове авто (+69);
  2. Volkswagen ID.6: 61 (+15);
  3. Audi Q8 e-tron: 40 (+25);
  4. Toyota bZ4x: 39 (+1);
  5. Honda e:Np1: 20 (+6);
  6. BYD Yuan Plus: 20 (+7);
  7. Honda M-NV: 17 (-10);
  8. Mercedes-Benz EQS: 16 (+4);
  9. Honda e:Ns1: 14 (-6);
  10. Hiundai Ioniq 6: 12 (+3);
  11. Volkswagen ID.3: 11 (-5);
  12. MG 4: 11 (+2);
  13. BYD Tang: 11 (0);
  14. BMW iX: 11 (-3);
  15. Hyundai Kona Electric: 10 (0);
  16. Mercedes-Benz EQA: 9 (+6);
  17. BYD Song Plus: 9 (0).

Рейтинг свідчить, що попит на легковики китайського виробництва в Україні зростає. Ймовірно, головною передумовою вибору є ціна, нижча за аналогічні корейські, європейські або японські електрокари.

Раніше ми публікували ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року. Також повідомляли, якими будуть ціни на популярний в України Volkswagen ID.4 після модернізації цього електрокара.

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