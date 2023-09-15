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Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y: характеристики и цены

15 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y: характеристики и цены
Издалека Livan 7 можно перепутать с Tesla Model Y. Фото: xchuxing.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Новый компактный купе-кроссовер Livan 7 создан при участии Geely, поскольку компания выкупила бренд. Интересно, что этот китайский электрокар внешне очень похож на Tesla Model Y.

Об этом написали Car News China.

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Характеристики Livan 7

  • Размеры: 4690 х 1892 х 1650 мм, с колесной базой 2 775 мм.
  • Имеет заднеприводные версии на 162 л. и 245 л. с.
  • Два варианта батареи емкостью 50,4 кВт-ч и 68 кВт-ч с запасом хода 450 и 650 км соответственно.
  • Быстрая зарядка на 80% в 30 минут.
  • Имеет небольшой диаметр разворота в 10,8 м.
  • Установлен эффективный тормоз — для остановки со 100 км/ч понадобится 35,8 м.

Цены на Livan 7

В зависимости от комплектации электромобиль стоит 18,5 – 22,5 тыс. долларов.

Фото: carnewschina

Livan 7 оснащен 7-нанометровым чипом кокпита Dragon Eagle 1, разработанным компанией Geely. В салоне установлен 15,4-дюймовый центральный экран управления с разрешением 2,5K, 9,2-дюймовая светодиодная цифровая приборная панель, а также 50-дюймовый AR-HUD. Машина также имеет LiDAR серии Sprint Polytron M, пять 4D радаров миллиметрового диапазона и несколько ультразвуковых радаров.

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