Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y: характеристики и цены

Издалека Livan 7 можно перепутать с Tesla Model Y. Фото: xchuxing.com

Новый компактный купе-кроссовер Livan 7 создан при участии Geely, поскольку компания выкупила бренд. Интересно, что этот китайский электрокар внешне очень похож на Tesla Model Y.

Об этом написали Car News China.

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Характеристики Livan 7

Размеры: 4690 х 1892 х 1650 мм, с колесной базой 2 775 мм.

Имеет заднеприводные версии на 162 л. и 245 л. с.

Два варианта батареи емкостью 50,4 кВт-ч и 68 кВт-ч с запасом хода 450 и 650 км соответственно.

Быстрая зарядка на 80% в 30 минут.

Имеет небольшой диаметр разворота в 10,8 м.

Установлен эффективный тормоз — для остановки со 100 км/ч понадобится 35,8 м.

Цены на Livan 7

В зависимости от комплектации электромобиль стоит 18,5 – 22,5 тыс. долларов.

Фото: carnewschina

Livan 7 оснащен 7-нанометровым чипом кокпита Dragon Eagle 1, разработанным компанией Geely. В салоне установлен 15,4-дюймовый центральный экран управления с разрешением 2,5K, 9,2-дюймовая светодиодная цифровая приборная панель, а также 50-дюймовый AR-HUD. Машина также имеет LiDAR серии Sprint Polytron M, пять 4D радаров миллиметрового диапазона и несколько ультразвуковых радаров.

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