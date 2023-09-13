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Baojun Cloud EV: электрокар за 13 тыс. долларов, умеющий самостоятельно парковаться

13 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Baojun Cloud EV: электрокар за 13 тыс. долларов, умеющий самостоятельно парковаться
Продвинутый электрический хэтчбек Baojun Cloud имеет демократичную цену. Фото: xchuxing.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Китайское совместное предприятие SGMW официально представило бюджетный электрический хэтчбек Baojun Cloud. Его последняя модель, которую выпустят 26 сентября, получит функцию скоростного пилотирования и парковки с многослойной памятью.

Об этом написали Car News China.

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  • самостоятельно совершать обгон;
  • самостоятельно изменять полосу движения;
  • автоматически заезжать на рампу и выезжать из нее в диапазоне скоростей 0-130 км/ч.
  • двигаться задним ходом на расстоянии до 100 метров, если дорога перекрыта;
  • запоминать десять маршрутов парковки протяженностью 1 км;
Фото: xchuxing.com
  • система парковки с памятью на разных уровнях позволяет автомобилю различать крытый и открытый гараж;
  • ассистент парковки поддерживает диагональную, боковую и заднюю парковку.

Характеристики Baojun Cloud

  • Всего выпущено четыре модели: 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro и 460 Max.
  • Предлагается два варианта запаса электрического хода — 360 км и 460 км.
  • Построен на шасси размерами 4295/1850/1652 мм, базирующегося на колесной базе 2700 мм.
  • Имеет переднюю бинокулярную камеру с разрешением 8 млн пикселей и заднюю монокулярную камеру для аппаратного обеспечения базовой модели для возможности скоростного пилотирования и парковки с многослойной памятью.
  • Интерьер электромобиля предлагается в цветах "изумрудный" и "черный перламутр".

Цены на Baojun Cloud

Стоимость разных моделей авто находится в диапазоне от 13,2 тыс. до 17,1 тыс. долларов.

Baojun Cloud имеет полный 8,8-дюймовый ЖК-экран приборов и центральный контрольный экран размером 10,1 или 15,6 дюйма. Фото: xchuxing.com

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