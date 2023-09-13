Baojun Cloud EV: электрокар за 13 тыс. долларов, умеющий самостоятельно парковаться

Продвинутый электрический хэтчбек Baojun Cloud имеет демократичную цену. Фото: xchuxing.com

Китайское совместное предприятие SGMW официально представило бюджетный электрический хэтчбек Baojun Cloud. Его последняя модель, которую выпустят 26 сентября, получит функцию скоростного пилотирования и парковки с многослойной памятью.

Об этом написали Car News China.

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самостоятельно совершать обгон;

самостоятельно изменять полосу движения;

автоматически заезжать на рампу и выезжать из нее в диапазоне скоростей 0-130 км/ч.

двигаться задним ходом на расстоянии до 100 метров, если дорога перекрыта;

запоминать десять маршрутов парковки протяженностью 1 км;

Фото: xchuxing.com

система парковки с памятью на разных уровнях позволяет автомобилю различать крытый и открытый гараж;

ассистент парковки поддерживает диагональную, боковую и заднюю парковку.

Характеристики Baojun Cloud

Всего выпущено четыре модели: 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro и 460 Max.

Предлагается два варианта запаса электрического хода — 360 км и 460 км.

Построен на шасси размерами 4295/1850/1652 мм, базирующегося на колесной базе 2700 мм.

Имеет переднюю бинокулярную камеру с разрешением 8 млн пикселей и заднюю монокулярную камеру для аппаратного обеспечения базовой модели для возможности скоростного пилотирования и парковки с многослойной памятью.

Интерьер электромобиля предлагается в цветах "изумрудный" и "черный перламутр".

Цены на Baojun Cloud

Стоимость разных моделей авто находится в диапазоне от 13,2 тыс. до 17,1 тыс. долларов.

Baojun Cloud имеет полный 8,8-дюймовый ЖК-экран приборов и центральный контрольный экран размером 10,1 или 15,6 дюйма. Фото: xchuxing.com

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