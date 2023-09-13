Baojun Cloud EV: электрокар за 13 тыс. долларов, умеющий самостоятельно парковаться
13 сентября 2023 19:45
Продвинутый электрический хэтчбек Baojun Cloud имеет демократичную цену. Фото: xchuxing.com
Китайское совместное предприятие SGMW официально представило бюджетный электрический хэтчбек Baojun Cloud. Его последняя модель, которую выпустят 26 сентября, получит функцию скоростного пилотирования и парковки с многослойной памятью.
Об этом написали Car News China.
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- самостоятельно совершать обгон;
- самостоятельно изменять полосу движения;
- автоматически заезжать на рампу и выезжать из нее в диапазоне скоростей 0-130 км/ч.
- двигаться задним ходом на расстоянии до 100 метров, если дорога перекрыта;
- запоминать десять маршрутов парковки протяженностью 1 км;
- система парковки с памятью на разных уровнях позволяет автомобилю различать крытый и открытый гараж;
- ассистент парковки поддерживает диагональную, боковую и заднюю парковку.
Характеристики Baojun Cloud
- Всего выпущено четыре модели: 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro и 460 Max.
- Предлагается два варианта запаса электрического хода — 360 км и 460 км.
- Построен на шасси размерами 4295/1850/1652 мм, базирующегося на колесной базе 2700 мм.
- Имеет переднюю бинокулярную камеру с разрешением 8 млн пикселей и заднюю монокулярную камеру для аппаратного обеспечения базовой модели для возможности скоростного пилотирования и парковки с многослойной памятью.
- Интерьер электромобиля предлагается в цветах "изумрудный" и "черный перламутр".
Цены на Baojun Cloud
Стоимость разных моделей авто находится в диапазоне от 13,2 тыс. до 17,1 тыс. долларов.
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