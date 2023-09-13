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Baojun Cloud EV: електрокар за 13 тис. доларів, який вміє самостійно паркуватися

13 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Baojun Cloud EV: електрокар за 13 тис. доларів, який вміє самостійно паркуватися
Просунутий електричний хетчбек Baojun Cloud має демократичну ціну. Фото: xchuxing.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Китайське спільне підприємство SGMW офіційно представило бюджетний електричний хетчбек Baojun Cloud. Його остання модель, яку випустять 26 вересня, отримає функцію швидкісного пілотування та паркування з багатошаровою пам'яттю.

Про це написали Car News China.

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  • самостійно здійснювати обгін;
  • самостійно змінювати смугу руху;
  • автоматично заїжджати на рампу та виїжджати з неї в діапазоні швидкостей 0-130 км/год.
  • рухатися заднім ходом на відстані до 100 метрів, якщо дорога перекрита;
  • запам'ятовувати десять маршрутів паркування довжиною 1 км;
Фото: xchuxing.com
  • система паркування з пам'яттю на різних рівнях дозволяє автомобілю розрізняти критий і відкритий гараж;
  • асистент паркування підтримує діагональне, бокове та заднє паркування.

Характеристики Baojun Cloud

  • Всього випущено чотири моделі: 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro та 460 Max.
  • Пропонується два варіанти запасу електричного ходу — 360 км та 460 км.
  • Побудований на шасі розмірами 4295/1850/1652 мм, яке базується на колісній базі 2700 мм.
  • Має передню бінокулярну камеру з роздільною здатністю 8 млн пікселів та задню монокулярну камеру до апаратного забезпечення базової моделі для можливості швидкісного пілотування та паркування з багатошаровою пам'яттю.
  • Інтер'єр електромобіля пропонується в кольорах "смарагдовий" та "чорний перламутр".

Ціни на Baojun Cloud

Вартість різних моделей авто знаходиться в діапазоні від 13,2 тис. до 17,1 тис. доларів.

Baojun Cloud має 8,8-дюймовий повний РК-екран приладів та центральний контрольний екран розміром 10,1 або 15,6 дюйма. Фото: xchuxing.com

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