Baojun Cloud EV: електрокар за 13 тис. доларів, який вміє самостійно паркуватися
13 вересня 2023 19:45
Просунутий електричний хетчбек Baojun Cloud має демократичну ціну. Фото: xchuxing.com
Китайське спільне підприємство SGMW офіційно представило бюджетний електричний хетчбек Baojun Cloud. Його остання модель, яку випустять 26 вересня, отримає функцію швидкісного пілотування та паркування з багатошаровою пам'яттю.
Про це написали Car News China.
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- самостійно здійснювати обгін;
- самостійно змінювати смугу руху;
- автоматично заїжджати на рампу та виїжджати з неї в діапазоні швидкостей 0-130 км/год.
- рухатися заднім ходом на відстані до 100 метрів, якщо дорога перекрита;
- запам'ятовувати десять маршрутів паркування довжиною 1 км;
- система паркування з пам'яттю на різних рівнях дозволяє автомобілю розрізняти критий і відкритий гараж;
- асистент паркування підтримує діагональне, бокове та заднє паркування.
Характеристики Baojun Cloud
- Всього випущено чотири моделі: 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro та 460 Max.
- Пропонується два варіанти запасу електричного ходу — 360 км та 460 км.
- Побудований на шасі розмірами 4295/1850/1652 мм, яке базується на колісній базі 2700 мм.
- Має передню бінокулярну камеру з роздільною здатністю 8 млн пікселів та задню монокулярну камеру до апаратного забезпечення базової моделі для можливості швидкісного пілотування та паркування з багатошаровою пам'яттю.
- Інтер'єр електромобіля пропонується в кольорах "смарагдовий" та "чорний перламутр".
Ціни на Baojun Cloud
Вартість різних моделей авто знаходиться в діапазоні від 13,2 тис. до 17,1 тис. доларів.
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