Baojun Cloud EV: електрокар за 13 тис. доларів, який вміє самостійно паркуватися

Просунутий електричний хетчбек Baojun Cloud має демократичну ціну. Фото: xchuxing.com

Китайське спільне підприємство SGMW офіційно представило бюджетний електричний хетчбек Baojun Cloud. Його остання модель, яку випустять 26 вересня, отримає функцію швидкісного пілотування та паркування з багатошаровою пам'яттю.

Про це написали Car News China.

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самостійно здійснювати обгін;

самостійно змінювати смугу руху;

автоматично заїжджати на рампу та виїжджати з неї в діапазоні швидкостей 0-130 км/год.

рухатися заднім ходом на відстані до 100 метрів, якщо дорога перекрита;

запам'ятовувати десять маршрутів паркування довжиною 1 км;

Фото: xchuxing.com

система паркування з пам'яттю на різних рівнях дозволяє автомобілю розрізняти критий і відкритий гараж;

асистент паркування підтримує діагональне, бокове та заднє паркування.

Характеристики Baojun Cloud

Всього випущено чотири моделі: 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro та 460 Max.

Пропонується два варіанти запасу електричного ходу — 360 км та 460 км.

Побудований на шасі розмірами 4295/1850/1652 мм, яке базується на колісній базі 2700 мм.

Має передню бінокулярну камеру з роздільною здатністю 8 млн пікселів та задню монокулярну камеру до апаратного забезпечення базової моделі для можливості швидкісного пілотування та паркування з багатошаровою пам'яттю.

Інтер'єр електромобіля пропонується в кольорах "смарагдовий" та "чорний перламутр".

Ціни на Baojun Cloud

Вартість різних моделей авто знаходиться в діапазоні від 13,2 тис. до 17,1 тис. доларів.

Baojun Cloud має 8,8-дюймовий повний РК-екран приладів та центральний контрольний екран розміром 10,1 або 15,6 дюйма. Фото: xchuxing.com

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