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Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y: характеристики та ціни

15 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y: характеристики та ціни
Здалеку Livan 7 можна переплутати з Tesla Model Y. Фото: xchuxing.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Новий компактний купе-кросовер Livan 7 створений за участі Geely, позаяк компанія викупила бренд. Цікаво, що цей китайський електрокар зовні дуже схожий на Tesla Model Y.

Про це написали Car News China.

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Характеристики Livan 7

  • Розміри: 4690 х 1892 х 1 650 мм, з колісною базою 2 775 мм.
  • Має задньопривідні версії на 162 к. с. та 245 к. с.
  • Два варіанти батареї місткістю 50,4 кВт-год та 68 кВт-год з запасом ходу 450 і 650 км, відповідно.
  • Швидка зарядка на 80% за 30 хвилин.
  • Має невеликий діаметр розвороту в 10,8 м.
  • Встановлені ефективні гальма — для зупинки зі 100 км/год знадобиться 35,8 м.

Ціни на Livan 7

В залежності від комплектації електромобіль коштує 18,5 - 22,5 тис. доларів.

Фото: carnewschina

Livan 7 оснащений 7-нанометровим чіпом кокпіта Dragon Eagle 1, розробленим компанією Geely. У салоні встановлено 15,4-дюймовий центральний екран управління з роздільною здатністю 2,5K, 9,2-дюймову світлодіодну цифрову панель приладів, а також 50-дюймовий AR-HUD.Машина також має LiDAR серії Sprint Polytron M, п'ять 4D радарів міліметрового діапазону і кілька ультразвукових радарів.

Раніше ми повідомляли ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні. Також публікували ТОП 10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.

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