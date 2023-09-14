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Новый российский электрокар i-Van оказался более дорогой копией китайского Dongfeng

14 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Новый российский электрокар i-Van оказался более дорогой копией китайского Dongfeng
Новый Evolute i-Van — это китайская лицензионная копия старого Mitsubishi 1994 года. Фото: motor
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Новый российский электрический минивэн Evolute i-Van при ближайшем рассмотрении оказался китайским Dongfeng Lingzhi M5 EV, но с другим шильдиком. В свою очередь китайский автомобиль является лицензионной копией старого Mitsubishi Space Gear/Delica 1994 года.

Об этом сообщил Фокус.

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Производство и цены

  • Пока нет даже приблизительных сроков начала производства электрокара в Липецке, но за авто уже просят 41,6 тыс. долларов.
  • Интересно, что китайский Dongfeng Lingzhi M5 EV доступен в Украине уже с весны этого года и стоит почти вдвое дешевле — 22,5 тыс. долларов.

Характеристики Dongfeng Lingzhi M5 EV

  • Длина авто 5145 мм при колесной базе 3000 мм.
  • Доступен в нескольких вариантах на 5-9 мест.
  • Топовая версия получила обработку искусственной кожей, электростеклоподъемники, сенсорный дисплей, аудиосистему с управлением на руле и Bluetooth.
  • 109-сильный электродвигатель на задней оси.
  • Разгоняется до 100 км/ч за 11,9 секунды.
  • Максимальная скорость ограничена на отметке 120 км/ч.
  • Литий-ионная аккумуляторная батарея на 70,2 кВт-ч обеспечивает запас хода в 410 км.

Особенности Evolute i-Van

  • Доступен только 7-местный вариант.
  • 122-сильный мотор на задней оси.
  • Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.
  • Батарея на 67,2 кВт-ч обеспечивает запас хода в 400 км.
  • Зарядка электромобиля от 220-вольтной сети занимает около 15 часов.

Несмотря на заоблачную цену авто оснащено довольно скромно: одна подушка безопасности, кондиционер, ESP, парктроник, камера заднего вида и 10-дюймовый тачскрин.

Ранее мы публиковали ТОП 3 самых надежных и бюджетных китайских авто в Украине в 2023 году. Также сообщалось, что электромобиль Fiat E-Scudo установил новый рекорд.

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