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ТОП-3 самых надежных и бюджетных китайских автомобилей в Украине в 2023 году

23 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-3 самых надежных и бюджетных китайских автомобилей в Украине в 2023 году
В последние годы китайские автопроизводители работают над качеством машин. Фото: geely
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За первое полугодие 2023 украинцы приобрели почти 5 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, из них 3,1 тыс. новых. Если раньше отечественных автолюбителей привлекала сравнительно низкая цена на автомобили из Поднебесной, то в последние годы автопроизводители КНР начали серьезно работать над качеством машин.

Об этом сообщила Avtosota.

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1. Geely Emgrand X7

Фото: wikipedia

Плюсы компактного внедорожника

  • прочная конструкция;
  • безопасность — электронная система курсовой устойчивости и антиблокировочная тормозная система;
  • топливная эффективность

Цена: от 4600 тыс. долл. за Geely Emgrand X7 2014 на auto.ria.com

2. BYD Qin

Фото: wikipedia

Плюсы гибридного седана

  • оптимальное использование горючего;
  • запас хода 420 км;
  • система рекуперативного торможения автомобиля пополняет заряд аккумулятора.

На данный момент актуальных объявлений о продаже гибридного BYD Qin не найдено.

3. Chery Tiggo 7

Фото: infocar.ua

Плюсы компактного внедорожника

  • прочная конструкция;
  • безопасность — от обнаружения слепых зон до камеры заднего вида и датчиков парковки;
  • просторный салон и багажник;
  • информационно развлекательная система с сенсорными дисплеями и возможностью интеграции со смартфоном.

Цена: от 12250 долл. за Chery Tiggo 7 2018 на auto.ria.com

Ранее мы писали, что Chery выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов. Также компания представила новый недорогой компактный кроссовер Tansuo 06.

 

 

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