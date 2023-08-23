ТОП-3 самых надежных и бюджетных китайских автомобилей в Украине в 2023 году
За первое полугодие 2023 украинцы приобрели почти 5 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, из них 3,1 тыс. новых. Если раньше отечественных автолюбителей привлекала сравнительно низкая цена на автомобили из Поднебесной, то в последние годы автопроизводители КНР начали серьезно работать над качеством машин.
Об этом сообщила Avtosota.
Автоэксперты предлагают рассмотреть три бюджетных китайских моделей, не требующих частых визитов в ремонтные мастерские.
1. Geely Emgrand X7
Плюсы компактного внедорожника
- прочная конструкция;
- безопасность — электронная система курсовой устойчивости и антиблокировочная тормозная система;
- топливная эффективность
Цена: от 4600 тыс. долл. за Geely Emgrand X7 2014 на auto.ria.com
2. BYD Qin
Плюсы гибридного седана
- оптимальное использование горючего;
- запас хода 420 км;
- система рекуперативного торможения автомобиля пополняет заряд аккумулятора.
На данный момент актуальных объявлений о продаже гибридного BYD Qin не найдено.
3. Chery Tiggo 7
Плюсы компактного внедорожника
- прочная конструкция;
- безопасность — от обнаружения слепых зон до камеры заднего вида и датчиков парковки;
- просторный салон и багажник;
- информационно развлекательная система с сенсорными дисплеями и возможностью интеграции со смартфоном.
Цена: от 12250 долл. за Chery Tiggo 7 2018 на auto.ria.com
Ранее мы писали, что Chery выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов. Также компания представила новый недорогой компактный кроссовер Tansuo 06.