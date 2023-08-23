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ТОП-3 найнадійніших та бюджетних китайських авто в Україні у 2023 році

23 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-3 найнадійніших та бюджетних китайських авто в Україні у 2023 році
В останні роки китайські автовиробники працюють над якістю машин. Фото: geely
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За перше півріччя 2023-го українці придбали майже 5 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, з 3,1 тис. нових. Якщо раніше вітчизняних автолюбителів приваблювала порівняно низька ціна на автомобілі з Піднебесної, то в останні роки автовиробники з КНР почали серйозно працювати над якістю машин.

Про це повідомила Avtosota.

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Автоексперти пропонують розглянути три бюджетні китайські моделі, які не потребують частих візитів до ремонтних майстерень.

1. Geely Emgrand X7

Фото: wikipedia

Плюси компактного позашляховика

  • міцна конструкція;
  • безпека — електронна система курсової стійкості та антиблокувальна гальмівна система;
  • паливна ефективність.

Ціна: від 4600 тис. дол за Geely Emgrand X7 2014 на auto.ria.com

2. BYD Qin

Фото: wikipedia

Плюси гібридного седана

  • оптимальне використання пального;
  • запас ходу 420 км;
  • система рекуперативного гальмування автомобіля поповнює заряд акумулятора.

Наразі актуальних оголошень про продаж гібридного BYD Qin не знайдено.

3. Chery Tiggo 7

Фото: infocar.ua

Плюси компактного позашляховика

  • міцна конструкція;
  • безпека — від виявлення сліпих зон до камери заднього виду та датчиків паркування;
  • просторі салон та багажник;
  • інформаційно-розважальна система з сенсорними дисплеями та можливістю інтеграції зі смартфоном.

Ціна: від 12250 дол за Chery Tiggo 7 2018 на auto.ria.com

Раніше ми писали, що Chery випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів. Також компанія представила новий недорогий компактний кросовер Tansuo 06.

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