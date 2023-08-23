ТОП-3 найнадійніших та бюджетних китайських авто в Україні у 2023 році
За перше півріччя 2023-го українці придбали майже 5 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, з 3,1 тис. нових. Якщо раніше вітчизняних автолюбителів приваблювала порівняно низька ціна на автомобілі з Піднебесної, то в останні роки автовиробники з КНР почали серйозно працювати над якістю машин.
Про це повідомила Avtosota.
Автоексперти пропонують розглянути три бюджетні китайські моделі, які не потребують частих візитів до ремонтних майстерень.
1. Geely Emgrand X7
Плюси компактного позашляховика
- міцна конструкція;
- безпека — електронна система курсової стійкості та антиблокувальна гальмівна система;
- паливна ефективність.
Ціна: від 4600 тис. дол за Geely Emgrand X7 2014 на auto.ria.com
2. BYD Qin
Плюси гібридного седана
- оптимальне використання пального;
- запас ходу 420 км;
- система рекуперативного гальмування автомобіля поповнює заряд акумулятора.
Наразі актуальних оголошень про продаж гібридного BYD Qin не знайдено.
3. Chery Tiggo 7
Плюси компактного позашляховика
- міцна конструкція;
- безпека — від виявлення сліпих зон до камери заднього виду та датчиків паркування;
- просторі салон та багажник;
- інформаційно-розважальна система з сенсорними дисплеями та можливістю інтеграції зі смартфоном.
Ціна: від 12250 дол за Chery Tiggo 7 2018 на auto.ria.com
Раніше ми писали, що Chery випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів. Також компанія представила новий недорогий компактний кросовер Tansuo 06.