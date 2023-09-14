Новий російський електрокар i-Van виявився дорожчою копією китайського Dongfeng

Новий Evolute i-Van — це китайська ліцензійна копія старого Mitsubishi 1994 року. Фото: motor

Новий російський електричний мінівен Evolute i-Van при ближчому розгляді виявився китайським Dongfeng Lingzhi M5 EV, але з іншим шильдиком. Своєю чергою китайське авто є ліцензійною копією старого Mitsubishi Space Gear/Delica 1994 року.

Про це повідомив Фокус.

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Виробництво та ціни

Поки що немає навіть приблизних термінів початку виробництва електрокара в Липецьку, проте за авто вже просять 41,6 тис. доларів.

Цікаво, що китайський Dongfeng Lingzhi M5 EV доступний в Україні вже з весни цього року та коштує майже удвічі дешевше — 22,5 тис. доларів.

Характеристики Dongfeng Lingzhi M5 EV

Довжина авто 5145 мм при колісній базі 3000 мм.

Доступний у кількох варіантах на 5-9 місць.

Топова версія отримала обробку штучною шкірою, електросклопідйомники, сенсорний дисплей, аудіосистему з керуванням на кермі та Bluetooth.

109-сильний електродвигун на задній осі.

Розганяється до 100 км/год за 11,9 секунди.

Максимальна швидкість обмежена на позначці 120 км/год.

Літій-іонна акумуляторна батарея на 70,2 кВт-год забезпечує запас ходу в 410 км.

Особливості Evolute i-Van

Доступний лише 7-міснйи варіант.

122-сильний мотор на задній осі.

Максимальна швидкість обмежена на позначці 100 км/год.

Батарея на 67,2 кВт-год забезпечує запас ходу в 400 км.

Зарядка електромобіля від 220-вольтної мережі займає близько 15 годин.

Загалом попри захмарну ціну авто оснащене доволі скромно: одна подушка безпеки, кондиціонер, ESP, парктронік, камера заднього виду та 10-дюймовий тачскрін.

Раніше ми публікували ТОП 3 найнадійніших та бюджетних китайських авто в Україні у 2023 році. Також повідомляли, що електромобіль Fiat E-Scudo встановив новий рекорд.