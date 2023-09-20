ТОП-15 самых дешевых подержанных электромобилей в Украине в сентябре 2023 года

Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn и Citroen C-Zero являются самыми дешевыми подержанными электрокарами на украинском рынке. Фото: facebook

Рост популярности электромобилей в Украине рождают предложение на любой кошелек. Впрочем, выбирая авто по главному критерию цены, помните, что "самый дешевый" не является синонимом "лучший".

Рейтинг доступных электрокаров в Украине составил AUTO.RIA.

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Представленные в перечне варианты электрокаров в большинстве своем имеют резерв хода около 100 километров, плюс или минус, учитывая модель и состояние конкретного авто. Так что если устраивают подобные показатели, тогда эти электромобили пригодятся вам.

1. Citroen C-Zero

Продается: 60 единиц.

Цена: от 5300 долларов.

2. Mitsubishi i-MiEV

Продается: 70 единиц.

Цена: от 5300 долларов.

3. Peugeot iOn

Продается: 40 единиц.

Цена: от 5500 долларов.

4. Nissan Leaf

Продается: 2240 единиц.

Цена: от 6000 долларов.

5. Renault Kangoo

Продается: 70 единиц.

Цена: от 6300 долларов.

6. Smart fortwo ED

Продается: 50 единиц.

Цена: от 6500 долларов.

7. Renault Fluence

Продается: 15 единиц.

Цена: от 7000 долларов.

8. Fiat 500e

Продается: 120 единиц.

Цена: от 8000 долларов.

9. Renault ZOE

Продается: 450 единиц.

Цена: от 8100 долларов.

10. Ford Focus EV

Продается: 90 единиц.

Цена: от 8200 долларов.

11. Volkswagen e-up!

Продается: 50 единиц.

Цена: от 8300 долларов.

12. Chevrolet Spark EV

Продается: 20 единиц.

Цена: от 8900 долларов.

13. KIA Soul EV

Продается: 120 единиц.

Цена: от 9000 долларов.

14. BMW i3

Продается: 290 единиц.

Цена: от 11 300 долларов.

15. Smart forfour ED

Продается: 20 единиц.

Цена: от 11 800 долларов.

Советы экспертов при покупке подержанного электрокара

Когда речь идет о наиболее доступных вариантах, следует проверить историю автомобиля, например с помощью отчетов VIN+ или VIN MAX, и провести диагностику его технического состояния. Необходимо узнать фактический запас хода конкретного электрокара. Проще всего это сделать с помощью тестовой поездки до исчерпания 50%, а лучше — почти до полного нуля заряда батареи.

Ранее мы писали, что Chery представила компактный электрокар QQ Ice Cream по цене 2,5 смартфона. Также компания выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов.