Chery представила компактный электрокар QQ Ice Cream по цене 2,5 смартфона

Вид новой Chery QQ Ice Cream стал немного более агрессивным. Фото: cheryev.cn

Компания Chery выпустила новый четырехместный электрокар QQ Ice Cream. В Китае его будут продавать примерно за 4,1 тысячи долларов.

Об этом сообщил сайт CheryEV.

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Для сравнения смартфон Xiaomi Mix Fold 2 с 1 ТВ памяти стоил 1780 долларов. То есть за новый Ice Cream просят, как за 2,3 смартфона Xiaomi.

В электрокаре обновили радиаторную решетку и сделали черную лакированную вставку между фонарями. К машинке приладили более массивные бамперы, в результате чего ее длина увеличилась с 2980 до 3008 мм.

Салон QQ Ice Cream украсили улучшенными материалами. Фото: cheryev.cn

Характеристики Chery QQ Ice Cream

Вариант с 27-сильным электродвигателем.

Батарея емкостью 9,4 кВт-ч запасом хода 120 км.

Батарея емкостью 13,9 кВт-ч с запасом хода 170 км.

Вариант с 41-сильным мотором.

Батарея емкостью 17,4 кВт-ч с запасом хода 205 км.

Максимальная скорость всех версий ограничена на 100 км/ч.

Ранее Chery выпустила недорогой компактный кроссовер Tansuo 06. Также был представлен новый бюджетный внедорожник Haval H5.