Chery представила компактный электрокар QQ Ice Cream по цене 2,5 смартфона

Chery представила компактный электрокар по цене 2,5 смартфона
Компания Chery выпустила новый четырехместный электрокар QQ Ice Cream. В Китае его будут продавать примерно за 4,1 тысячи долларов.
Об этом сообщил сайт CheryEV.
Для сравнения смартфон Xiaomi Mix Fold 2 с 1 ТВ памяти стоил 1780 долларов. То есть за новый Ice Cream просят, как за 2,3 смартфона Xiaomi.
В электрокаре обновили радиаторную решетку и сделали черную лакированную вставку между фонарями. К машинке приладили более массивные бамперы, в результате чего ее длина увеличилась с 2980 до 3008 мм.
Характеристики Chery QQ Ice Cream
- Вариант с 27-сильным электродвигателем.
- Батарея емкостью 9,4 кВт-ч запасом хода 120 км.
- Батарея емкостью 13,9 кВт-ч с запасом хода 170 км.
- Вариант с 41-сильным мотором.
- Батарея емкостью 17,4 кВт-ч с запасом хода 205 км.
- Максимальная скорость всех версий ограничена на 100 км/ч.
Ранее Chery выпустила недорогой компактный кроссовер Tansuo 06. Также был представлен новый бюджетный внедорожник Haval H5.