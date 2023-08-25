Chery представила компактний електрокар QQ Ice Cream за ціною 2,5 смартфона

Вигляд нової Chery QQ Ice Cream став трохи агресивнішим. Фото: cheryev.cn

Компанія Chery випустила новий чотиримісний електрокар QQ Ice Cream. В Китаї його будуть продавати приблизно за 4,1 тис. доларів.

Про це повідомив сайт CheryEV.

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Для порівняння, смартфон Xiaomi Mix Fold 2 з 1 ТБ пам’яті коштував 1780 доларів. Тобто за новий Ice Cream просять, як за 2,3 смартфона Xiaomi.

В електрокарі оновили радіаторну решітку та зробили чорну лаковану вставкою між ліхтарями. До машинки приладнали масивніші бампери, внаслідок чого її довжина збільшилася з 2980 до 3008 мм.

Салон QQ Ice Cream оздобили поліпшеними матеріалами. Фото: cheryev.cn

Характеристики Chery QQ Ice Cream

Варіант з 27-сильним електромотором.

Батарея місткістю 9,4 кВт-год запасом ходу 120 км.

Батарея місткістю 13,9 кВт-год з запасом ходу 170 км.

Варіант з 41-сильним мотором.

Батарея місткістю 17,4 кВт-год з запасом ходу 205 км.

Максимальна швидкість усіх версій обмежена на 100 км/год.

Раніше Chery випустила недорогий компактний кросовер Tansuo 06. Також було представлено новий бюджетний позашляховик Haval H5.