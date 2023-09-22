Представлен электрокар ArcFox Kaola, оборудованный под нужды мамы с младенцем

Салон ArcFox Kaola максимально адаптирован для нужд матери и ребенка. Фото: carnewschina

Компактный китайский электрический минивэн Arcfox Kaola приспособлен для путешествий беременных женщин и мам с малышами. Стоит семейный автомобиль от 18 тыс. долларов.

Об этом сообщили CarNewsChina.

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В салоне электрокара все сделано для комфорта беременных, молодых мамочек и детишек.

задняя дверь сдвижная для удобства посадки и высадки;

есть система очистки воздуха;

установлены антибактериальные ультрафиолетовые лампы;

Фото: carnewschina

правое сиденье второго ряда можно разложить и ехать полулежа, что удобно для беременных, при этом специальные датчики будут следить за их здоровьем;

на левом сиденье установлено детское кресло, которое автоматически раскладывается, когда ребенок засыпает, а когда просыпается — начинает играть тихая убаюкивающая музыка;

Фото: carnewschina

многочисленные датчики следят за состоянием младенца и могут подсказать, что нужно поменять подгузник;

в салоне предусмотрен раскладной пеленальный столик;

есть отсеки для детских бутылочек;

Фото: autohome

чтобы не крутить головой и не отрываться от дороги, за сном ребенка можно наблюдать на центральном дисплее с помощью камеры;

в информационно-развлекательной системе можно установить напоминание о посещении врача.

Фото: carnewschina

Характеристики Arcfox Kaola

Размеры: 4500 х 1870 х 1655 мм, колесная база 2820 мм.

163-сильный мотор и батарея емкостью 58,8 кВт-ч.

Максимальная скорость: 160 км/ч.

Запас хода: 500 км на одном заряде.

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