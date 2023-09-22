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Представлен электрокар ArcFox Kaola, оборудованный под нужды мамы с младенцем

22 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Представлен электрокар ArcFox Kaola, оборудованный под нужды мамы с младенцем
Салон ArcFox Kaola максимально адаптирован для нужд матери и ребенка. Фото: carnewschina
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Компактный китайский электрический минивэн Arcfox Kaola приспособлен для путешествий беременных женщин и мам с малышами. Стоит семейный автомобиль от 18 тыс. долларов.

Об этом сообщили CarNewsChina.

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В салоне электрокара все сделано для комфорта беременных, молодых мамочек и детишек.

  • задняя дверь сдвижная для удобства посадки и высадки;
  • есть система очистки воздуха;
  • установлены антибактериальные ультрафиолетовые лампы;
Фото: carnewschina
  • правое сиденье второго ряда можно разложить и ехать полулежа, что удобно для беременных, при этом специальные датчики будут следить за их здоровьем;
  • на левом сиденье установлено детское кресло, которое автоматически раскладывается, когда ребенок засыпает, а когда просыпается — начинает играть тихая убаюкивающая музыка;
Фото: carnewschina
  • многочисленные датчики следят за состоянием младенца и могут подсказать, что нужно поменять подгузник;
  • в салоне предусмотрен раскладной пеленальный столик;
  • есть отсеки для детских бутылочек;
Фото: autohome
  • чтобы не крутить головой и не отрываться от дороги, за сном ребенка можно наблюдать на центральном дисплее с помощью камеры;
  • в информационно-развлекательной системе можно установить напоминание о посещении врача.
Фото: carnewschina

Характеристики Arcfox Kaola

  • Размеры: 4500 х 1870 х 1655 мм, колесная база 2820 мм.
  • 163-сильный мотор и батарея емкостью 58,8 кВт-ч.
  • Максимальная скорость: 160 км/ч.
  • Запас хода: 500 км на одном заряде.

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