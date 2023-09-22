Представлен электрокар ArcFox Kaola, оборудованный под нужды мамы с младенцем
22 сентября 2023 19:45
Салон ArcFox Kaola максимально адаптирован для нужд матери и ребенка. Фото: carnewschina
Компактный китайский электрический минивэн Arcfox Kaola приспособлен для путешествий беременных женщин и мам с малышами. Стоит семейный автомобиль от 18 тыс. долларов.
Об этом сообщили CarNewsChina.
Читайте также:
В салоне электрокара все сделано для комфорта беременных, молодых мамочек и детишек.
- задняя дверь сдвижная для удобства посадки и высадки;
- есть система очистки воздуха;
- установлены антибактериальные ультрафиолетовые лампы;
- правое сиденье второго ряда можно разложить и ехать полулежа, что удобно для беременных, при этом специальные датчики будут следить за их здоровьем;
- на левом сиденье установлено детское кресло, которое автоматически раскладывается, когда ребенок засыпает, а когда просыпается — начинает играть тихая убаюкивающая музыка;
- многочисленные датчики следят за состоянием младенца и могут подсказать, что нужно поменять подгузник;
- в салоне предусмотрен раскладной пеленальный столик;
- есть отсеки для детских бутылочек;
- чтобы не крутить головой и не отрываться от дороги, за сном ребенка можно наблюдать на центральном дисплее с помощью камеры;
- в информационно-развлекательной системе можно установить напоминание о посещении врача.
Характеристики Arcfox Kaola
- Размеры: 4500 х 1870 х 1655 мм, колесная база 2820 мм.
- 163-сильный мотор и батарея емкостью 58,8 кВт-ч.
- Максимальная скорость: 160 км/ч.
- Запас хода: 500 км на одном заряде.
Ранее мы публиковали ТОП 10 самых популярных электрокаров в мире и Украине в 2023 году. Также называли шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году.