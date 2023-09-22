Представлено електрокар ArcFox Kaola, обладнаний під потреби мами з немовлятком
22 вересня 2023 19:45
Салон ArcFox Kaola максимально адаптований під потреби матері та дитини. Фото: carnewschina
Компактний китайський електричний мінівен Arcfox Kaola пристосований для подорожей вагітних жінок та мамусь з малюками. Коштує сімейне авто від 18 тис. доларів.
Про це повідомили CarNewsChina.
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В салоні електрокара усе зроблено для комфорту вагітних, молодих матусь та діточок.
- задні двері зсувні для зручності посадки і висадки;
- є система очищення повітря;
- встановлені антибактеріальні ультрафіолетові лампи;
- праве сидіння другого ряду можна розкласти та їхати напівлежачи, що зручно для вагітних, при цьому спеціальні датчики слідкуватимуть за їхнім здоров'ям;
- на лівому сидінні встановлене дитяче крісло, яке автоматично розкладається, коли дитина засинає, а коли прокидається — починає грати тиха заколисуюча музика;
- численні датчики слідкують за станом немовляти та можуть підказати, що потрібно поміняти підгузок;
- в салоні передбачений розкладний сповивальний столик;
- є відсіки для дитячих пляшечок;
- щоб не крутити головою та не відриватися від дороги, за сном дитини можна спостерігати на центральному дисплеї за допомогою камери;
- в інформаційно-розважальній системі можна встановити нагадування про відвідування лікаря.
Характеристики Arcfox Kaola
- Розміри: 4500 х 1870 х 1655 мм, колісна база 2820 мм.
- 163-сильний мотор та батарея місткістю 58,8 кВт-г.
- Максимальна швидкість: 160 км/год.
- Запас ходу: 500 км на одному заряді.
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