Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Представлено електрокар ArcFox Kaola, обладнаний під потреби мами з немовлятком arrow

Представлено електрокар ArcFox Kaola, обладнаний під потреби мами з немовлятком

22 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Представлено електрокар ArcFox Kaola, обладнаний під потреби мами з немовлятком
Салон ArcFox Kaola максимально адаптований під потреби матері та дитини. Фото: carnewschina
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Компактний китайський електричний мінівен Arcfox Kaola пристосований для подорожей вагітних жінок та мамусь з малюками. Коштує сімейне авто від 18 тис. доларів.

Про це повідомили CarNewsChina.

Читайте також:

В салоні електрокара усе зроблено для комфорту вагітних, молодих матусь та діточок.

  • задні двері зсувні для зручності посадки і висадки;
  • є система очищення повітря;
  • встановлені антибактеріальні ультрафіолетові лампи;
Фото: carnewschina
  • праве сидіння другого ряду можна розкласти та їхати напівлежачи, що зручно для вагітних, при цьому спеціальні датчики слідкуватимуть за їхнім здоров'ям;
  • на лівому сидінні встановлене дитяче крісло, яке автоматично розкладається, коли дитина засинає, а коли прокидається — починає грати тиха заколисуюча музика;
Фото: carnewschina
  • численні датчики слідкують за станом немовляти та можуть підказати, що потрібно поміняти підгузок;
  • в салоні передбачений розкладний сповивальний столик;
  • є відсіки для дитячих пляшечок;
Фото: autohome
  • щоб не крутити головою та не відриватися від дороги, за сном дитини можна спостерігати на центральному дисплеї за допомогою камери;
  • в інформаційно-розважальній системі можна встановити нагадування про відвідування лікаря.
Фото: carnewschina

Характеристики Arcfox Kaola

  • Розміри: 4500 х 1870 х 1655 мм, колісна база 2820 мм.
  • 163-сильний мотор та батарея місткістю 58,8 кВт-г.
  • Максимальна швидкість: 160 км/год.
  • Запас ходу: 500 км на одному заряді.

Раніше ми публікували ТОП 10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році. Також називали шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз