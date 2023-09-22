Представлено електрокар ArcFox Kaola, обладнаний під потреби мами з немовлятком

Салон ArcFox Kaola максимально адаптований під потреби матері та дитини. Фото: carnewschina

Компактний китайський електричний мінівен Arcfox Kaola пристосований для подорожей вагітних жінок та мамусь з малюками. Коштує сімейне авто від 18 тис. доларів.

Про це повідомили CarNewsChina.

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В салоні електрокара усе зроблено для комфорту вагітних, молодих матусь та діточок.

задні двері зсувні для зручності посадки і висадки;

є система очищення повітря;

встановлені антибактеріальні ультрафіолетові лампи;

Фото: carnewschina

праве сидіння другого ряду можна розкласти та їхати напівлежачи, що зручно для вагітних, при цьому спеціальні датчики слідкуватимуть за їхнім здоров'ям;

на лівому сидінні встановлене дитяче крісло, яке автоматично розкладається, коли дитина засинає, а коли прокидається — починає грати тиха заколисуюча музика;

Фото: carnewschina

численні датчики слідкують за станом немовляти та можуть підказати, що потрібно поміняти підгузок;

в салоні передбачений розкладний сповивальний столик;

є відсіки для дитячих пляшечок;

Фото: autohome

щоб не крутити головою та не відриватися від дороги, за сном дитини можна спостерігати на центральному дисплеї за допомогою камери;

в інформаційно-розважальній системі можна встановити нагадування про відвідування лікаря.

Фото: carnewschina

Характеристики Arcfox Kaola

Розміри: 4500 х 1870 х 1655 мм, колісна база 2820 мм.

163-сильний мотор та батарея місткістю 58,8 кВт-г.

Максимальна швидкість: 160 км/год.

Запас ходу: 500 км на одному заряді.

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