Как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок: лайфхаки

Электромобили нуждаются в уходе, чтобы оставаться в строю в течение длительного времени. Фото: thelastdriverlicenseholder.com

В Украине в сентябре продажи электромобилей установили очередной рекорд, ведь было приобретено более 6,1 тыс. новых и подержанных электрокаров, что на 144% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Эксперты дали несколько дельных советов по уходу за электромобилями, чтобы сберечь их в хорошем состоянии.

Об этом сообщили Автосоветы.

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Аккумулятор

Не разряжайте батарею до минимума — старайтесь держать уровень заряда аккумулятора в пределах рекомендуемых значений.

Желательно заряжать батарею до полной после каждой поездки.

Всегда используйте зарядное оборудование, рекомендованное изготовителем.

Техобслуживание

Если ваш электромобиль снабжен редуктором, регулярно меняйте масло.

Периодически проверяйте тормозную систему.

Регулярно проверяйте состояние шин — правильное давление поможет поддерживать эффективность и безопасность.

Нагрузка на авто

Превышение нагрузки может привести к перегреву электрических компонентов и ухудшить общую надежность автомобиля.

Следуйте рекомендациям производителей по нагрузке на авто.

Системы охлаждения

Эти системы важны для обеспечения оптимальной температуры электрических компонентов.

Необходимо периодически проверять уровень охлаждающей жидкости.

Хранение электромобиля

При вынужденном простое электромобиля следите за рекомендациями производителя по температурным условиям и режимам зарядки.

Ранее мы писали, что эксплуатация электрокара дороже использования авто с ДВС. Также мы представляли ТОП 10 самых эффективных электромобилей в 2023 году.