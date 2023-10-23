Как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок: лайфхаки
23 октября 2023 16:25
Электромобили нуждаются в уходе, чтобы оставаться в строю в течение длительного времени. Фото: thelastdriverlicenseholder.com
В Украине в сентябре продажи электромобилей установили очередной рекорд, ведь было приобретено более 6,1 тыс. новых и подержанных электрокаров, что на 144% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Эксперты дали несколько дельных советов по уходу за электромобилями, чтобы сберечь их в хорошем состоянии.
Об этом сообщили Автосоветы.
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Аккумулятор
- Не разряжайте батарею до минимума — старайтесь держать уровень заряда аккумулятора в пределах рекомендуемых значений.
- Желательно заряжать батарею до полной после каждой поездки.
- Всегда используйте зарядное оборудование, рекомендованное изготовителем.
Техобслуживание
- Если ваш электромобиль снабжен редуктором, регулярно меняйте масло.
- Периодически проверяйте тормозную систему.
- Регулярно проверяйте состояние шин — правильное давление поможет поддерживать эффективность и безопасность.
Нагрузка на авто
- Превышение нагрузки может привести к перегреву электрических компонентов и ухудшить общую надежность автомобиля.
- Следуйте рекомендациям производителей по нагрузке на авто.
Системы охлаждения
- Эти системы важны для обеспечения оптимальной температуры электрических компонентов.
- Необходимо периодически проверять уровень охлаждающей жидкости.
Хранение электромобиля
- При вынужденном простое электромобиля следите за рекомендациями производителя по температурным условиям и режимам зарядки.
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