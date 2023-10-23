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Как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок: лайфхаки

23 октября 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок: лайфхаки
Электромобили нуждаются в уходе, чтобы оставаться в строю в течение длительного времени. Фото: thelastdriverlicenseholder.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Украине в сентябре продажи электромобилей установили очередной рекорд, ведь было приобретено более 6,1 тыс. новых и подержанных электрокаров, что на 144% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Эксперты дали несколько дельных советов по уходу за электромобилями, чтобы сберечь их в хорошем состоянии.

Об этом сообщили Автосоветы.

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Аккумулятор

  • Не разряжайте батарею до минимума — старайтесь держать уровень заряда аккумулятора в пределах рекомендуемых значений.
  • Желательно заряжать батарею до полной после каждой поездки.
  • Всегда используйте зарядное оборудование, рекомендованное изготовителем.

Техобслуживание

  • Если ваш электромобиль снабжен редуктором, регулярно меняйте масло.
  • Периодически проверяйте тормозную систему.
  • Регулярно проверяйте состояние шин — правильное давление поможет поддерживать эффективность и безопасность.

Нагрузка на авто

  • Превышение нагрузки может привести к перегреву электрических компонентов и ухудшить общую надежность автомобиля.
  • Следуйте рекомендациям производителей по нагрузке на авто.

Системы охлаждения

  • Эти системы важны для обеспечения оптимальной температуры электрических компонентов.
  • Необходимо периодически проверять уровень охлаждающей жидкости.

Хранение электромобиля

  • При вынужденном простое электромобиля следите за рекомендациями производителя по температурным условиям и режимам зарядки.

Ранее мы писали, что эксплуатация электрокара дороже использования авто с ДВС. Также мы представляли ТОП 10 самых эффективных электромобилей в 2023 году.

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