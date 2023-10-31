Зимние авто: ТОП 9 электрокаров для холодной погоды 2023-2024

Каждый год электромобили получают новое оборудование, чтобы водители получали максимальное удовольствие от зимних поездок. Фото: usnews.com

Известно, что в холодное время года производительность аккумуляторов электромобилей снижается ниже оптимального диапазона движения, но производители улучшают запас хода с каждой новой моделью. К тому же все автомобили в рейтинге имеют полный привод, а также подогрев сидений и руля.

Об этом написали USNews.

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2023 Rivian R1T — общая оценка 9,4 из 10. 2023 Ford F-150 Lightning — 9,3/10. 2023 Lucid Air — 8,9/10. 2023 BMW i4 — 8,8/10. 2023 Kia EV6 — 8,7/10. 2024 Audi Q8 e-tron — 8,7/10. 2023 Tesla Model 3 — 8,6/10. 2023 Hyundai Ioniq 5 — 8,5/10. 2023 Ford Mustang Mach-E — 8,4/10.

Rivian R1T

Фото: carbuzz.com

Пикап с уникальным дизайном и умными функциями, поставляемый в стандартной комплектации с подогревом руля и передних сидений.

Комплектуется либо двухмоторной установкой с двигателем на каждой оси, либо четырехмоторной установкой с двигателем на каждом колесе.

Четырехмоторная модель с батареей Max имеет запас хода 660 км. Быстрая зарядка постоянным током за 25 минут прибавляет 225 км пробега.

Ford F-150 Lightning

Фото: gearjunkie.com

Руль с подогревом опция в комплектации XLT и стандартный в вариантах Lariat и Platinum. Задние сиденья с подогревом — опции в комплектации Lariat.

Существует несколько конфигураций силовых агрегатов с двумя двигателями, передающими мощность на все четыре колеса.

Лучший запас хода обеспечивает аккумуляторная батарея увеличенного радиуса действия в комплектациях XLT или Lariat. Автомобиль может проехать до 515 км, а быстрая зарядка постоянным током прибавляет 87 км всего за 10 минут.

Lucid Air

Фото: dupontregistry.com

В комплектации Grand Touring запас хода составляет 830 км, а при быстрой зарядке постоянного тока 3-го уровня он может добавить 483 км за 20 минут.

В независимости от вариантов Air предлагает роскошный салон с современными технологиями и зимними функциями, в том числе подогрев передних сидений.

Раньше мы писали, как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок. Также сообщали о трех лучших авто, которые рекомендуют американские водители.