Три лучших авто, которые рекомендуют американские водители

Богатый выбор американских машин удовлетворяет разные предпочтения автовладельцев. Фото: hearstapps.com

Для американцев их автомобили являются почти вторым домом, что накладывает отпечаток на дизайн и характеристики машин для рынка США. Но среди разнообразия моделей есть автомобили, к которым в Америке относятся по-особому.

Сайт Avtosota представил три американских автомобиля, получивших самую высокую оценку от местных автолюбителей.

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1. Форд F-150

Фото: motortrend.com

Культовый американский пикап, постоянно входящий в число самых продаваемых автомобилей в США. Обладает мощной линейкой двигателей, в том числе 3,5 л V6 EcoBoost, генерирующей 450 л.с. Несмотря на мощь, новые модели авто тратят около 12,4 л топлива на 100 км пробега.

2. Chevrolet Silverado 1500

Фото: wikipedia

Пикап оснащен мощным двигателем 6,2л V8 с 420 л.с. А большой дорожный просвет (около 25,4 см) обеспечивает плавное движение даже по ужасной для езды местности. Вместе с комфортным салоном это делает автомобиль хорошим выбором как для работы, так и для повседневного использования.

3. Tesla Model 3

Фото: Tesla

Полностью электрический седан является олицетворением экологичности и эффективности. Model 3 предлагает ускорение до 100 км/ч примерно в 5,3 секунды. При этом новые модели преодолевают более 580 км на одном заряде. Он компактен и маневрен, идеально подходит для езды по городу.

Ранее мы представляли ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США. Также писали о трех лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители.