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ТОП 5 подержанных авто из США в Украине в августе 2023 года

18 сентября 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 подержанных авто из США в Украине в августе 2023 года
Модели Tesla заняли три первых места самых популярных американских автомобилей в Украине в августе 2023 года. Фото: motorcar.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В августе 2023 года в Украину завезено более 2,8 тыс. американских легковых автомобилей с пробегом. Что составляет 13,5% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце подержанных авто.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Какие авто завезли из США в Украину в августе

  • 47% — машинам с бензиновыми двигателями;
  • 34% — электромобили;
  • 7% — гибриды;
  • 6% — дизельные авто;
  • 6% — автомобили из ГБО.

Средний возраст подержанных автомобилей из США в прошлом месяце составил 5,5 лет.

Преимущества авто из США

  • большой выбор автомобилей разных моделей и марок не только американского производства, но и Канады, Японии, Кореи и Китая.
  • цена подержанного авто из США может быть до 50% дешевле;
  • машины из США могут иметь более современные технологии и более богатую комплектацию, чем доступные в Украине автомобили;
  • американские автомобили отличаются высокой надежностью;
  • историю каждого авто можно проверить через сервис Госдепартамента США;
  • налоговые льготы или скидки, например на электромобили или гибриды в некоторых штатах.

ТОП 5 подержанных авто из США в Украине в августе 2023 года

  1. Tesla Model 3 — 353 единицы;
  2. Tesla Model Y — 187;
  3. Tesla Model S — 180;
  4. Jeep Cherokee — 157;
  5. Ford Escape — 150.

Ранее мы писали, что Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X. Также публиковали ТОП 5 самых продаваемых электрокаров в США.

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