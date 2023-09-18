ТОП 5 подержанных авто из США в Украине в августе 2023 года
18 сентября 2023 21:45
Модели Tesla заняли три первых места самых популярных американских автомобилей в Украине в августе 2023 года. Фото: motorcar.com.ua
В августе 2023 года в Украину завезено более 2,8 тыс. американских легковых автомобилей с пробегом. Что составляет 13,5% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце подержанных авто.
Об этом сообщил Укравтопром.
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Какие авто завезли из США в Украину в августе
- 47% — машинам с бензиновыми двигателями;
- 34% — электромобили;
- 7% — гибриды;
- 6% — дизельные авто;
- 6% — автомобили из ГБО.
Средний возраст подержанных автомобилей из США в прошлом месяце составил 5,5 лет.
Преимущества авто из США
- большой выбор автомобилей разных моделей и марок не только американского производства, но и Канады, Японии, Кореи и Китая.
- цена подержанного авто из США может быть до 50% дешевле;
- машины из США могут иметь более современные технологии и более богатую комплектацию, чем доступные в Украине автомобили;
- американские автомобили отличаются высокой надежностью;
- историю каждого авто можно проверить через сервис Госдепартамента США;
- налоговые льготы или скидки, например на электромобили или гибриды в некоторых штатах.
ТОП 5 подержанных авто из США в Украине в августе 2023 года
- Tesla Model 3 — 353 единицы;
- Tesla Model Y — 187;
- Tesla Model S — 180;
- Jeep Cherokee — 157;
- Ford Escape — 150.
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