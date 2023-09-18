Модели Tesla заняли три первых места самых популярных американских автомобилей в Украине в августе 2023 года. Фото: motorcar.com.ua

В августе 2023 года в Украину завезено более 2,8 тыс. американских легковых автомобилей с пробегом. Что составляет 13,5% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце подержанных авто.

Об этом сообщил Укравтопром.

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47% — машинам с бензиновыми двигателями;

34% — электромобили;

7% — гибриды;

6% — дизельные авто;

6% — автомобили из ГБО.

Средний возраст подержанных автомобилей из США в прошлом месяце составил 5,5 лет.

Преимущества авто из США

большой выбор автомобилей разных моделей и марок не только американского производства, но и Канады, Японии, Кореи и Китая.

цена подержанного авто из США может быть до 50% дешевле;

машины из США могут иметь более современные технологии и более богатую комплектацию, чем доступные в Украине автомобили;

американские автомобили отличаются высокой надежностью;

историю каждого авто можно проверить через сервис Госдепартамента США;

налоговые льготы или скидки, например на электромобили или гибриды в некоторых штатах.

ТОП 5 подержанных авто из США в Украине в августе 2023 года

Tesla Model 3 — 353 единицы; Tesla Model Y — 187; Tesla Model S — 180; Jeep Cherokee — 157; Ford Escape — 150.

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