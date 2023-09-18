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ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року

18 вересня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року
Моделі Tesla посіли три перші місця найпопулярніших американських авто в Україні у серпні 2023 року. Фото: motorcar.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У серпні 2023 року в Україні завезено понад 2,8 тис. американських легкових автомобілів з пробігом. Що складає 13,5% від усіх вперше зареєстрованих у минулому місяці вживаних авто.

Про це повідомив Укравтопром.

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Які авто завезли з США до України у серпні

  • 47% — машинам з бензиновими двигунами;
  • 34% — електромобілі;
  • 7% — гібриди;
  • 6% — дизельні авто;
  • 6% — автомобілі з ГБО.

Середній вік вживаних авто з США у минулому місяці становив 5,5 років.

Переваги авто з США

  • великий вибір автомобілів різних моделей та марок не лише американського виробництва, а й з Канади, Японії, Кореї та Китаю.
  • ціна вживаного авто зі США може бути до 50% дешевше;
  • машини з США можуть мати сучасніші технології та багатшу комплектацію, ніж доступні в Україні авто;
  • американські автомобілі відрізняються високою надійністю;
  • історію кожного авто можна перевірити через сервіс Держдепартаменту США;
  • податкові пільги або знижки, наприклад, на електромобілі або гібриди в деяких штатах.

ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року

  1. Tesla Model 3 — 353 одиниць;
  2. Tesla Model Y — 187;
  3. Tesla Model S — 180;
  4. Jeep Cherokee — 157;
  5. Ford Escape — 150.

Раніше ми писали, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X. Також публікували ТОП 5 найбільш продаваних електрокарів у США.

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