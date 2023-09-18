ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року
18 вересня 2023 21:45
Моделі Tesla посіли три перші місця найпопулярніших американських авто в Україні у серпні 2023 року. Фото: motorcar.com.ua
У серпні 2023 року в Україні завезено понад 2,8 тис. американських легкових автомобілів з пробігом. Що складає 13,5% від усіх вперше зареєстрованих у минулому місяці вживаних авто.
Про це повідомив Укравтопром.
Читайте також:
Які авто завезли з США до України у серпні
- 47% — машинам з бензиновими двигунами;
- 34% — електромобілі;
- 7% — гібриди;
- 6% — дизельні авто;
- 6% — автомобілі з ГБО.
Середній вік вживаних авто з США у минулому місяці становив 5,5 років.
Переваги авто з США
- великий вибір автомобілів різних моделей та марок не лише американського виробництва, а й з Канади, Японії, Кореї та Китаю.
- ціна вживаного авто зі США може бути до 50% дешевше;
- машини з США можуть мати сучасніші технології та багатшу комплектацію, ніж доступні в Україні авто;
- американські автомобілі відрізняються високою надійністю;
- історію кожного авто можна перевірити через сервіс Держдепартаменту США;
- податкові пільги або знижки, наприклад, на електромобілі або гібриди в деяких штатах.
ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року
- Tesla Model 3 — 353 одиниць;
- Tesla Model Y — 187;
- Tesla Model S — 180;
- Jeep Cherokee — 157;
- Ford Escape — 150.
Раніше ми писали, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X. Також публікували ТОП 5 найбільш продаваних електрокарів у США.