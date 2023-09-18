Моделі Tesla посіли три перші місця найпопулярніших американських авто в Україні у серпні 2023 року. Фото: motorcar.com.ua

У серпні 2023 року в Україні завезено понад 2,8 тис. американських легкових автомобілів з пробігом. Що складає 13,5% від усіх вперше зареєстрованих у минулому місяці вживаних авто.

Про це повідомив Укравтопром.

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47% — машинам з бензиновими двигунами;

34% — електромобілі;

7% — гібриди;

6% — дизельні авто;

6% — автомобілі з ГБО.

Середній вік вживаних авто з США у минулому місяці становив 5,5 років.

Переваги авто з США

великий вибір автомобілів різних моделей та марок не лише американського виробництва, а й з Канади, Японії, Кореї та Китаю.

ціна вживаного авто зі США може бути до 50% дешевше;

машини з США можуть мати сучасніші технології та багатшу комплектацію, ніж доступні в Україні авто;

американські автомобілі відрізняються високою надійністю;

історію кожного авто можна перевірити через сервіс Держдепартаменту США;

податкові пільги або знижки, наприклад, на електромобілі або гібриди в деяких штатах.

ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року

Tesla Model 3 — 353 одиниць; Tesla Model Y — 187; Tesla Model S — 180; Jeep Cherokee — 157; Ford Escape — 150.

Раніше ми писали, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X. Також публікували ТОП 5 найбільш продаваних електрокарів у США.