Три найкращі авто, які рекомендують американські водії

Багатий вибір американських машин задовольняє різні вподобання автовласників. Фото: hearstapps.com

Для американців їхні автівки є майже другим домом, що накладає відбиток на дизайн та характеристики машин для ринку США. Але серед розмаїття моделей є автомобілі, до яких в Америці ставляться по-особливому.

Сайт Avtosota представив три американські автомобілі, які отримали найвищу оцінку від місцевих автолюбителів.

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1. Ford F-150

Фото: motortrend.com

Культовий американський пікап, який постійно входить до числа найбільш продаваних автомобілів в США. Має потужну лінійку двигунів, зокрема 3,5 л V6 EcoBoost, що генерує 450 к.с. Попри міць, нові моделі авто витрачають лише близько 12,4 л палива на 100 км пробігу.

2. Chevrolet Silverado 1500

Фото: wikipedia

Пікап оснащений потужним двигуном 6,2 л V8 з 420 к.с. А великий дорожній просвіт (близько 25,4 см) забезпечує плавний рух навіть по жахливій для їзди місцевості. Разом з комфортним салоном це робить авто гарним вибором як для роботи, так й для повсякденного використання.

3. Tesla Model 3

Фото: Tesla

Повністю електричний седан є втіленням екологічності та ефективності. Model 3 пропонує прискорення до 100 км/год приблизно за 5,3 секунди. При цьому нові моделі долають понад 580 км на одному заряді. Він компактний та маневрений, ідеально підходить для їзди по місту.

Раніше ми представляли ТОП-5 найбільш продаваних електрокарів у США. Також писали про три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі.