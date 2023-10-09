Три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі
9 жовтня 2023 21:45
Популярність німецьких авто забезпечує поєднання потужності, швидкості та безпечного кермування. Фото: bauersecure.com
Німецький автопром відомий у світі надійністю своєї продукції. Але є три марки авто, які окремо виділяють самі німці як найякісніші.
Про це написала Avtosota.
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1. Volkswagen Golf
Плюси
- Golf пропонує низку варіантів потужності від 90 до понад 300 к. с., забезпечуючи широкий вибір для автолюбителів.
- Авто досягає балансу між компактними розмірами та простору салону. Зазвичай це 4250 мм х 1800 мм х 1450 мм.
- Найпотужніші моделі розганяються до 100 км/год приблизно за 5 секунд.
- Авто має гарну паливну ефективність, споживаючи 4-7 літрів на 100 км пробігу.
2. Mercedes-Benz E-Class
Плюси
- Авто пропонує преміальний інтер’єр з високоякісними матеріалами, передовими технологіями та просторими сидіннями.
- Двигуни потужністю від 160 до 450 к.с. забезпечують поєднання потужності, ефективності та вишуканості.
- При розмірах приблизно 4950 мм х 1850 мм х 1470 мм, авто забезпечує достатньо місця, зберігаючи при цьому елегантний профіль.
- Прискорення до 100 км/год часто досягається менш ніж за 7 секунд.
3. BMW 3-Series
Плюси
- 3 серія має потужність від 150 до понад 500 к. с., забезпечуючи швидку, але контрольовану їзду.
- З розмірами 4700 мм х 1820 мм х 1440 мм, авто має витончений та спортивний дизайн.
- Прискорення до 100 км/год часто досягається всього за 4 секунди.
- Витрата пального коливається в межах від 5 до 9 літрів на 100 км.
Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП-20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.