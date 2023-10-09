Три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі

Популярність німецьких авто забезпечує поєднання потужності, швидкості та безпечного кермування. Фото: bauersecure.com

Німецький автопром відомий у світі надійністю своєї продукції. Але є три марки авто, які окремо виділяють самі німці як найякісніші.

Про це написала Avtosota.

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1. Volkswagen Golf

Фото: nextcar.ua

Плюси

Golf пропонує низку варіантів потужності від 90 до понад 300 к. с., забезпечуючи широкий вибір для автолюбителів.

Авто досягає балансу між компактними розмірами та простору салону. Зазвичай це 4250 мм х 1800 мм х 1450 мм.

Найпотужніші моделі розганяються до 100 км/год приблизно за 5 секунд.

Авто має гарну паливну ефективність, споживаючи 4-7 літрів на 100 км пробігу.

2. Mercedes-Benz E-Class

Фото: wikipedia

Плюси

Авто пропонує преміальний інтер’єр з високоякісними матеріалами, передовими технологіями та просторими сидіннями.

Двигуни потужністю від 160 до 450 к.с. забезпечують поєднання потужності, ефективності та вишуканості.

При розмірах приблизно 4950 мм х 1850 мм х 1470 мм, авто забезпечує достатньо місця, зберігаючи при цьому елегантний профіль.

Прискорення до 100 км/год часто досягається менш ніж за 7 секунд.

3. BMW 3-Series

Фото: topgear.com

Плюси

3 серія має потужність від 150 до понад 500 к. с., забезпечуючи швидку, але контрольовану їзду.

З розмірами 4700 мм х 1820 мм х 1440 мм, авто має витончений та спортивний дизайн.

Прискорення до 100 км/год часто досягається всього за 4 секунди.

Витрата пального коливається в межах від 5 до 9 літрів на 100 км.

Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП-20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.