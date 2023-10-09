Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі arrow

Три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі

9 жовтня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі
Популярність німецьких авто забезпечує поєднання потужності, швидкості та безпечного кермування. Фото: bauersecure.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Німецький автопром відомий у світі надійністю своєї продукції. Але є три марки авто, які окремо виділяють самі німці як найякісніші.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

1. Volkswagen Golf

null
Фото: nextcar.ua

Плюси

  • Golf пропонує низку варіантів потужності від 90 до понад 300 к. с., забезпечуючи широкий вибір для автолюбителів.
  • Авто досягає балансу між компактними розмірами та простору салону. Зазвичай це 4250 мм х 1800 мм х 1450 мм.
  • Найпотужніші моделі розганяються до 100 км/год приблизно за 5 секунд.
  • Авто має гарну паливну ефективність, споживаючи 4-7 літрів на 100 км пробігу.

2. Mercedes-Benz E-Class

Фото: wikipedia

Плюси

  • Авто пропонує преміальний інтер’єр з високоякісними матеріалами, передовими технологіями та просторими сидіннями.
  • Двигуни потужністю від 160 до 450 к.с. забезпечують поєднання потужності, ефективності та вишуканості.
  • При розмірах приблизно 4950 мм х 1850 мм х 1470 мм, авто забезпечує достатньо місця, зберігаючи при цьому елегантний профіль.
  • Прискорення до 100 км/год часто досягається менш ніж за 7 секунд.

3. BMW 3-Series

Фото: topgear.com

Плюси

  • 3 серія має потужність від 150 до понад 500 к. с., забезпечуючи швидку, але контрольовану їзду.
  • З розмірами 4700 мм х 1820 мм х 1440 мм, авто має витончений та спортивний дизайн.
  • Прискорення до 100 км/год часто досягається всього за 4 секунди.
  • Витрата пального коливається в межах від 5 до 9 літрів на 100 км.

Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП-20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз