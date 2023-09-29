ТОП-10 найнадійніших у 2023 році авто, які майже ніколи не ламаються

Справжню надійність не можна повністю зрозуміти, поки нова модель не виїде на дорогу та не буде щодня експлуатуватися в реальних умовах. Фото: topgear.com.ph

Один з найважливіших факторів при виборі автомобіля є його надійність. Навіть якщо на нову машину ще поширюється гарантія, його поломка все одно приносить власнику великі незручності та потенційні витрати в майбутньому.

Експерти британського What Car? спільно з MotorEasy провели масштабне дослідження, протягом якого опитали майже 22 тис. власників авто віком від п'яти років.

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Протягом року тисячі водіїв розповідають про те, як їхні автомобілі показали себе в різних ситуаціях. Результатом став рейтинг найбільш надійних авто у 2023 році.

1-2. BMW 1 Series (2011-2019)

Рейтинг надійності: 100%

Жоден з власників автомобілів, як з бензиновим, так й з дизельним двигунами, не повідомив про проблеми з машиною.

1-2. Ford Mustang Mach-E (2020 — досі)

Рейтинг надійності: 100%

Це чудовий вибір, якщо вам потрібен надійний електричний позашляховик.

3. Lexus NX (2014-2021)

Рейтинг надійності: 99,8%

Лише 2% автомобілів мали якісь проблеми, але всі вони були розв'язані дилерами швидко та ефективно.

4. Suzuki Swift (2017 — досі)

Рейтинг надійності: 99,5%

Лише 4% поскаржилися на проблеми з оздобленням салону авто.

5. Lexus NX (2021 — досі)

Рейтинг надійності: 99,4%

Лише 5% автомобілів мали проблеми з різними електричними системами. Всі вони були відремонтовані безплатно протягом доби.

6. Suzuki Ignis (2016 — досі)

Рейтинг надійності: 99,4%

Лише 5% моделей мали проблеми з коробкою передач/зчепленням, але всі вони були виправлені безплатно протягом дня або менше.

7. Toyota Yaris (2011 — 2020)

Рейтинг надійності: 99,3%

Лише 3% старих автомобілів вийшли з ладу, порівняно з 6% нових моделей. Єдиною проблемною зоною була 12-вольтова батарея, але всі автомобілі були відремонтовані безплатно та поїхали з гаража в той же день.

8. Lexus UX (2019 — досі)

Рейтинг надійності: 99,3%

Лише 3% власників поскаржилися на супутникову навігаційно-розважальну систему. Хоча на всіх автомобілях можна було їздити, вони провели понад тиждень в майстерні на ремонті. Проте Lexus покрив вартість усіх ремонтних робіт.

9. BMW iX3 (2021 — досі)

Рейтинг надійності: 99,3%

Рівень несправностей склав 6%. Всі проблеми зі супутниковою навігаційною та інформаційно-розважальною системами були розв'язані протягом дня без жодних витрат для власників.

10. Hyundai Ioniq Hybrid (2016-2022)

Рейтинг надійності: 99.2%

Лише 3% поскаржилися на несправності. Кузов та супутникова навігаційна та розважальна системи були єдиними проблемами. Більшість автомобілів повернулися на дорогу за день або менше, а витрати на ремонт покрила компанія Hyundai.

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