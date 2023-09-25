ТОП 3 найнадійніших позашляховиків та кросоверів в Україні у 2023 році

Японські авто традиційно вважаються найбільш довговічними. Фото: avtomir.ua

Кросовери та позашляховики японського виробництва можуть служити власникам багато років та проїхати не один мільйон кілометрів навіть по поганих дорогах, де інші автомобілі аналогічного класу потребуватимуть капітального відновлення вже після 500 тис. км пробігу. Всі представлені авто присутні на українському ринку, а висока надійність дозволяє купувати їх навіть у вживаному стані.

Про це написав Телеграф.

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Toyota Land Cruiser

Фото: wikipedia

Флагманський повнопривідний позашляховик Toyota Motor Corporation, який випускають з 1951 року. За цей час змінилося вже 10 поколінь авто. Міцна рамна конструкція дозволяє автомобілю витримувати великі навантаження та надважкі умови експлуатації.

Lexus LX

Фото: wikipedia

Люксовий позашляховик, який випускає корпорація Toyota з 1995 року. Створюючи у 1989 році цей бренд інженери компанії хотіли випустити вишукане технологічне авто з бездоганною надійністю. І їм це вдалося. У 1995 році з'являється перший повнопривідний джип Lexus LX 450, який поєднав стиль розкішного представницького авто з перевагами позашляховика Toyota Land Cruiser 80.

Honda CR-V

Фото: wikipedia

Компактний кросовер випускається компанією Honda з 1995 року. Абревіатура CR-V для європейських ринків розшифровується як Compact Recreational Vehicle (компактний автомобіль для відпочинку на природі). У модельному ряду Honda CR-V розташувався між компактним Honda HR-V та повнорозмірним Honda Pilot. Експерти рекомендують обирати кросовери з бензиновими двигунами.

Раніше ми писали, що Toyota вже у 2027 році випустить батареї з запасом ходу 1200 км для своїх електрокарів. Також Toyota оновила одразу дві свої культові моделі — Land Cruiser Prado та Land Cruiser 70.