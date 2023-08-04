Toyota оновила одразу дві свої культові моделі

Toyota осучаснила свої всесвітньо відомі позашляховики. Фото: nextcar.ua

Land Cruiser Prado нового покоління виходить на ринок під назвою Land Cruiser 250. А легендарний Land Cruiser 70 отримав другий масштабний рестайлінг з 1984 року.

Land Cruiser 250

Фото: Toyota

Land Cruiser 250 має два варіанти дизайну екстер'єру. Базова версія оснащена класичними круглими фарами, як нагадування про перший Cruiser 1958 року. Варіант авто з прямокутними фарами відсилає до ностальгії 1980-х років. Модель побудовано на рамній платформі TNGA-F.

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Розміри Cruiser

4920 мм/2139 мм/1859 мм;

колісна база — 2850 мм;

кліренс — 221 мм.

Авто має бензиновий двигун 2,4 л в парі з 8-ступінчастим автоматом із вбудованим електродвигуном. Пікова потужність гібрида — 331 к.с. Є й версія з турбодизелем 1GD-FTV на 2,8 літра потужністю 204 к.с. Машина оснащена повним приводом зі знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала.

Продажі Land Cruiser 250 почнуться з I кварталу 2024 року.

Toyota Land Cruiser 70

Фото: nextcar.ua

Toyota Land Cruiser 70 знову буде доступний з автоматичною коробкою передач, яка працює в тандемі з турбодизелем 2,8 л потужністю 204 к.с.

У салоні буде нова комбінація приладів з 4,2-дюймовим екраном бортового комп'ютера та мультикермо. Також за бажанням можна встановити мультимедійну систему з дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма, з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Серед іншого обладнання Toyota Land Cruiser 70:

система стеження за розміткою;

розпізнавання дорожніх знаків;

функція автоматичного перемикання світла з дальнього на ближній.

Зазначимо, що модель є однією з найбільш продаваних машин у лінійці Toyota. Про це свідчать 11,3 млн куплених одиниць у понад 170 країнах світу.

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