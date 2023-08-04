Toyota обновила сразу две свои культовые модели

Toyota осовременила свои всемирно известные внедорожники. Фото: nextcar.ua

Land Cruiser Prado нового поколения выходит на рынок под названием Land Cruiser 250. А легендарный Land Cruiser 70 получил второй масштабный рестайлинг с 1984 года.

Land Cruiser 250

Фото: Toyota

Land Cruiser 250 имеет два варианта дизайна экстерьера. Базовая версия оснащена классическими круглыми фарами, как напоминание о первом Cruiser 1958 года. Вариант авто с прямоугольными фарами отсылает в ностальгию 1980-х годов. Модель построена на рамной платформе TNGA-F.

Читайте также:

Размеры Cruiser

4920 мм/2139 мм/1859 мм;

колесная база — 2850 мм;

клиренс — 221 мм.

Авто имеет бензиновый двигатель 2,4 л в паре с 8-ступенчатым автоматом со встроенным электродвигателем. Пиковая мощность гибрида — 331 л.с. Есть и версия с турбодизелем 1GD-FTV на 2,8 литра мощностью 204 л.с. Машина оснащена полным приводом с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Продажи Land Cruiser 250 начнутся с I квартала 2024 года.

Toyota Land Cruiser 70

Фото: nextcar.ua

Toyota Land Cruiser 70 снова будет доступна с автоматической коробкой передач, работающей в тандеме с турбодизелем 2,8 л мощностью 204 л.с.

В салоне будет новая комбинация приборов с 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера и мультируль. Также можно установить мультимедийную систему с дисплеем диагональю 6,7 дюйма, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Среди другого оборудования Toyota Land Cruiser 70:

система слежения за разметкой;

распознавание дорожных знаков;

функция автоматического переключения света с дальнего на ближний.

Отметим, что модель является одной из самых продаваемых машин в линейке Toyota. Об этом свидетельствуют 11,3 млн купленных единиц в более чем 170 странах мира.

Ранее мы публиковали ТОП-10 подержанных пикапов в Украине: цены и популярность. Также мы сообщали, сколько и каких новых авто купили в Украине в июле 2023 года.