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Toyota обновила сразу две свои культовые модели: подробности

4 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota обновила сразу две свои культовые модели
Toyota осовременила свои всемирно известные внедорожники. Фото: nextcar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Land Cruiser Prado нового поколения выходит на рынок под названием Land Cruiser 250. А легендарный Land Cruiser 70 получил второй масштабный рестайлинг с 1984 года.

Land Cruiser 250

Фото: Toyota

Land Cruiser 250 имеет два варианта дизайна экстерьера. Базовая версия оснащена классическими круглыми фарами, как напоминание о первом Cruiser 1958 года. Вариант авто с прямоугольными фарами отсылает в ностальгию 1980-х годов. Модель построена на рамной платформе TNGA-F.

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Размеры Cruiser

  • 4920 мм/2139 мм/1859 мм;
  • колесная база — 2850 мм;
  • клиренс — 221 мм.

Авто имеет бензиновый двигатель 2,4 л в паре с 8-ступенчатым автоматом со встроенным электродвигателем. Пиковая мощность гибрида — 331 л.с. Есть и версия с турбодизелем 1GD-FTV на 2,8 литра мощностью 204 л.с. Машина оснащена полным приводом с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Продажи Land Cruiser 250 начнутся с I квартала 2024 года.

Toyota Land Cruiser 70

Фото: nextcar.ua

Toyota Land Cruiser 70 снова будет доступна с автоматической коробкой передач, работающей в тандеме с турбодизелем 2,8 л мощностью 204 л.с.

В салоне будет новая комбинация приборов с 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера и мультируль. Также можно установить мультимедийную систему с дисплеем диагональю 6,7 дюйма, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Среди другого оборудования Toyota Land Cruiser 70:

  • система слежения за разметкой;
  • распознавание дорожных знаков;
  • функция автоматического переключения света с дальнего на ближний.

Отметим, что модель является одной из самых продаваемых машин в линейке Toyota. Об этом свидетельствуют 11,3 млн купленных единиц в более чем 170 странах мира.

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