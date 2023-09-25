Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году arrow

ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году

25 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году
Японские автомобили традиционно считаются наиболее долговечными. Фото: avtomir.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Кроссоверы и внедорожники японского производства могут служить владельцам много лет и проехать не один миллион километров даже по плохим дорогам, где другие автомобили аналогичного класса будут нуждаться в капитальном восстановлении уже после 500 тыс. км пробега. Все представленные авто присутствуют на украинском рынке, а высокая надежность позволяет покупать их даже в подержанном состоянии.

Об этом написал Телеграф.

Читайте также:

Toyota Land Cruiser

Фото: wikipedia

Флагманский полноприводный внедорожник Toyota Motor Corporation, выпускаемый с 1951 года. За это время сменилось уже 10 поколений авто. Прочная рамная конструкция позволяет автомобилю выдерживать большие нагрузки и тяжелые условия эксплуатации.

Lexus LX

Фото: wikipedia

Люксовый внедорожник, выпускаемый корпорацией Toyota с 1995 года. Создавая в 1989 году этот бренд инженеры компании хотели выпустить изысканный технологичный автомобиль с безупречной надежностью. Им это удалось. В 1995 году появляется первый полноприводный джип Lexus LX 450, соединивший стиль роскошного представительского авто с преимуществами внедорожника Toyota Land Cruiser 80.

Honda CR-V

Фото: wikipedia

Компактный кроссовер выпускается компанией Honda с 1995 года. Аббревиатура CR-V для европейских рынков расшифровывается как Compact Recreational Vehicle (компактный автомобиль для отдыха на природе). В модельном ряду Honda CR-V расположился между компактным Honda HR-V и полноразмерным Honda Pilot. Эксперты рекомендуют выбирать кроссоверы с бензиновыми двигателями.

Ранее мы писали, что Toyota уже в 2027 году выпустит батареи с запасом хода 1200 км для своих электрокаров. Также Toyota обновила две свои культовые модели — Land Cruiser Prado и Land Cruiser 70.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз