ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году

Японские автомобили традиционно считаются наиболее долговечными. Фото: avtomir.ua

Кроссоверы и внедорожники японского производства могут служить владельцам много лет и проехать не один миллион километров даже по плохим дорогам, где другие автомобили аналогичного класса будут нуждаться в капитальном восстановлении уже после 500 тыс. км пробега. Все представленные авто присутствуют на украинском рынке, а высокая надежность позволяет покупать их даже в подержанном состоянии.

Об этом написал Телеграф.

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Toyota Land Cruiser

Фото: wikipedia

Флагманский полноприводный внедорожник Toyota Motor Corporation, выпускаемый с 1951 года. За это время сменилось уже 10 поколений авто. Прочная рамная конструкция позволяет автомобилю выдерживать большие нагрузки и тяжелые условия эксплуатации.

Lexus LX

Фото: wikipedia

Люксовый внедорожник, выпускаемый корпорацией Toyota с 1995 года. Создавая в 1989 году этот бренд инженеры компании хотели выпустить изысканный технологичный автомобиль с безупречной надежностью. Им это удалось. В 1995 году появляется первый полноприводный джип Lexus LX 450, соединивший стиль роскошного представительского авто с преимуществами внедорожника Toyota Land Cruiser 80.

Honda CR-V

Фото: wikipedia

Компактный кроссовер выпускается компанией Honda с 1995 года. Аббревиатура CR-V для европейских рынков расшифровывается как Compact Recreational Vehicle (компактный автомобиль для отдыха на природе). В модельном ряду Honda CR-V расположился между компактным Honda HR-V и полноразмерным Honda Pilot. Эксперты рекомендуют выбирать кроссоверы с бензиновыми двигателями.

Ранее мы писали, что Toyota уже в 2027 году выпустит батареи с запасом хода 1200 км для своих электрокаров. Также Toyota обновила две свои культовые модели — Land Cruiser Prado и Land Cruiser 70.