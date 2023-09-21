Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году

Toyota планирует к 2030 году продать на мировом рынке 3,5 млн электрокаров. Фото: Toyota

Toyota Motor Corporation к 2030 году планирует доминировать на рынке электромобилей. Для этого корпорация работает над усовершенствованием технологии аккумуляторов, чтобы преодолеть проблемы низкого запаса хода и длительного времени зарядки батареи.

Об этом сообщило E-VEHICLE Info.

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Твердотельные батареи

Проблемы, связанные с современными литиево-ионными аккумуляторами, решаются с помощью твердотельных батарей (solid-state battery), утверждают в Toyota. Компания планирует выпустить электромобиль до 2027 года, используя запатентованные технологии аккумуляторов, которые могут обеспечить запас хода на 1200 км на одном полном заряде и заряжаются менее чем за 10 минут.

Этот запас хода является самым длинным среди всех заявленных автопроизводителями. Сегодня бренд люксовых автомобилей Lucid Motors обеспечивает запас хода 830 км, но его доступность серьезно ограничена ценой в 1,4 млн долларов.

Твердотельные аккумуляторы помогут устранить хронические проблемы электромобилей. Фото: e-vehicleinfo

Второе поколение аккумуляторов

Впоследствии Toyota планирует выпустить второе поколение твердотельных аккумуляторов, которые обеспечат запас хода до 1500 км. Компания планирует использовать свои новые батареи сначала в гибридных машинах, а затем и в чисто электрических авто.

Toyota разрабатывает твердотельные батареи на базе компании Prime Planet Energy&Solutions Inc. Это совместное предприятие с Panasonic. Над реализацией проекта трудятся более 200 инженеров.

Компании, работающие над твердотельными аккумуляторами

Solid Power (США);

QuantumScape (США);

Cymbet Corporation (США);

Natrion (США);

Theion (Германия);

BrightVolt (США);

Prologium Pvt. (Тайвань).

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