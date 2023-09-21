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Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році

21 вересня 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році
Toyota планує до 2030 року продати на світовому ринку 3,5 млн електрокарів. Фото: toyota
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota Motor Corporation до 2030 року планує домінувати на ринку електромобілів. Для цього корпорація працює над вдосконаленням технології акумуляторів, щоб подолати проблеми низького запасу ходу та тривалого часу заряджання батареї.

Про це повідомило E-VEHICLE Info.

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Твердотільні батареї

Проблеми, пов'язані з сучасними літій-іонними акумуляторами, розв'язуються за допомогою твердотільних батарей (solid-state battery), стверджують в Toyota. Отже, компанія планує випустити електромобіль до 2027 року, використовуючи запатентовані технології акумуляторів, які можуть забезпечити запас ходу на 1200 км на одному повному заряді і заряджаються менш ніж за 10 хвилин.

Цей запас ходу є найдовшим серед усіх заявлених наразі автовиробниками. Сьогодні бренд люксових авто Lucid Motors забезпечує запас ходу 830 км, але його доступність серйозно обмежена ціною в 1,4 млн доларів.

Твердотільні акумулятори допоможуть подолати хронічні проблеми електромобілів. Фото: e-vehicleinfo

Друге покоління акумуляторів

Згодом Toyota планує випустити друге покоління твердотільних акумуляторів, які зможуть забезпечити запас ходу до 1500 км. Компанія планує використовувати свої нові батареї спочатку в гібридних машинах, а потім й в суто електричних авто.

Toyota розробляє твердотільні батареї на базі компанії Prime Planet Energy & Solutions Inc. Це спільне підприємство з Panasonic. Над реалізацією проєкта працюють понад 200 інженерів.

Компанії, які працюють над твердотільними акумуляторами

  • Solid Power (США);
  • QuantumScape (США);
  • Cymbet Corporation (США);
  • Natrion (США);
  • Theion (Німеччина);
  • BrightVolt (США);
  • Prologium Pvt. (Тайвань).

Раніше ми писали, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році. Також повідомляли, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X.

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