ТОП 10 самых надежных в 2023 году авто, почти никогда не ломающихся

Подлинную надежность нельзя полностью понять, пока новая модель не выедет на дорогу и не будет ежедневно эксплуатироваться в реальных условиях. Фото: topgear.com.ph

Один из важнейших факторов при выборе автомобиля является его надежность. Даже если на новую машину еще распространяется гарантия, ее поломка все равно доставляет владельцу большие неудобства и потенциальные затраты в будущем.

Эксперты британского What Car? совместно с MotorEasy провели масштабное исследование, во время которого опросили почти 22 тыс. владельцев авто в возрасте от пяти лет.

Читайте также:

В течение года тысячи водителей рассказывают о том, как их автомобили показали себя в разных ситуациях. Результатом стал рейтинг самых надежных автомобилей в 2023 году.

1-2. BMW 1 Series (2011-2019)

Рейтинг надежности: 100%

Ни один из владельцев автомобилей, как с бензиновым, так и дизельным двигателями, не сообщил о проблемах с машиной.

1-2. Ford Mustang Mach-E (2020 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 100%

Это отличный выбор, если вам нужен надежный электрический внедорожник.

3. Lexus NX (2014 — 2021)

Рейтинг надежности: 99,8%

Только 2% автомобилей имели какие-то проблемы, но все они были решены дилерами быстро и эффективно.

4. Suzuki Swift (2017 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 99,5%

Лишь 4% пожаловались на проблемы с отделкой салона авто.

5. Lexus NX (2021 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 99,4%

Только 5% автомобилей имели проблемы с разными электрическими системами. Все они были отремонтированы бесплатно в течение суток.

6. Suzuki Ignis (2016 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 99,4%

Только 5% моделей имели проблемы с коробкой передач/сцеплением, но все они были исправлены бесплатно в течение дня или даже меньше.

7. Toyota Yaris (2011-2020)

Рейтинг надежности: 99,3%

Только 3% подержанных автомобилей вышли из строя по сравнению с 6% новых моделей. Единственной проблемной зоной была 12-вольтовая батарея, но все автомобили были отремонтированы бесплатно и уехали из гаража в тот же день.

8. Lexus UX (2019 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 99,3%

Только 3% владельцев пожаловались на спутниковую навигационно-развлекательную систему. Хотя на всех автомобилях можно было ездить, они провели больше недели в мастерской на ремонте. Однако Lexus покрыл стоимость всех ремонтных работ.

9. BMW iX3 (2021 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 99,3%

Уровень неисправностей составил 6%. Все проблемы со спутниковой навигационной и информационно-развлекательной системами были решены в течение дня без затрат для владельцев.

10. Hyundai Ioniq Hybrid (2016-2022)

Рейтинг надежности: 99.2%

Только 3% пожаловались на неисправность. Кузов, спутниковая навигационная и развлекательная системы являлись единственными проблемами. Большинство автомобилей вернулись на дорогу через день или меньше, а расходы по ремонту покрыла компания Hyundai.

Ранее мы писали о 8 лучших кроссоверах и внедорожниках в мире. Также публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов.