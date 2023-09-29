ТОП 10 самых надежных в 2023 году авто, почти никогда не ломающихся

ТОП-10 самых надежных, почти никогда не ломающихся, авто в 2023 году
Один из важнейших факторов при выборе автомобиля является его надежность. Даже если на новую машину еще распространяется гарантия, ее поломка все равно доставляет владельцу большие неудобства и потенциальные затраты в будущем.
Эксперты британского What Car? совместно с MotorEasy провели масштабное исследование, во время которого опросили почти 22 тыс. владельцев авто в возрасте от пяти лет.
В течение года тысячи водителей рассказывают о том, как их автомобили показали себя в разных ситуациях. Результатом стал рейтинг самых надежных автомобилей в 2023 году.
1-2. BMW 1 Series (2011-2019)
Рейтинг надежности: 100%
Ни один из владельцев автомобилей, как с бензиновым, так и дизельным двигателями, не сообщил о проблемах с машиной.
1-2. Ford Mustang Mach-E (2020 — до сих пор)
Рейтинг надежности: 100%
Это отличный выбор, если вам нужен надежный электрический внедорожник.
3. Lexus NX (2014 — 2021)
Рейтинг надежности: 99,8%
Только 2% автомобилей имели какие-то проблемы, но все они были решены дилерами быстро и эффективно.
4. Suzuki Swift (2017 — до сих пор)
Рейтинг надежности: 99,5%
Лишь 4% пожаловались на проблемы с отделкой салона авто.
5. Lexus NX (2021 — до сих пор)
Рейтинг надежности: 99,4%
Только 5% автомобилей имели проблемы с разными электрическими системами. Все они были отремонтированы бесплатно в течение суток.
6. Suzuki Ignis (2016 — до сих пор)
Рейтинг надежности: 99,4%
Только 5% моделей имели проблемы с коробкой передач/сцеплением, но все они были исправлены бесплатно в течение дня или даже меньше.
7. Toyota Yaris (2011-2020)
Рейтинг надежности: 99,3%
Только 3% подержанных автомобилей вышли из строя по сравнению с 6% новых моделей. Единственной проблемной зоной была 12-вольтовая батарея, но все автомобили были отремонтированы бесплатно и уехали из гаража в тот же день.
8. Lexus UX (2019 — до сих пор)
Рейтинг надежности: 99,3%
Только 3% владельцев пожаловались на спутниковую навигационно-развлекательную систему. Хотя на всех автомобилях можно было ездить, они провели больше недели в мастерской на ремонте. Однако Lexus покрыл стоимость всех ремонтных работ.
9. BMW iX3 (2021 — до сих пор)
Рейтинг надежности: 99,3%
Уровень неисправностей составил 6%. Все проблемы со спутниковой навигационной и информационно-развлекательной системами были решены в течение дня без затрат для владельцев.
10. Hyundai Ioniq Hybrid (2016-2022)
Рейтинг надежности: 99.2%
Только 3% пожаловались на неисправность. Кузов, спутниковая навигационная и развлекательная системы являлись единственными проблемами. Большинство автомобилей вернулись на дорогу через день или меньше, а расходы по ремонту покрыла компания Hyundai.
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