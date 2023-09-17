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ТОП 9 вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні

17 вересня 2023 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ТОП 9 вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні
Автомобіль марки BMW. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німецькі автомобілі користуються неабиякою популярністю в Україні. Ці транспортні засоби прості в обслуговуванні та надійні. Однак моделі відомих брендів навіть у вживаному стані коштують недешево. Через це водіям потрібно вивчити можливість купівлі автомобіля з Німеччини.

Про це повідомляє "Твоя машина".

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Експерти розповіли, що з урахуванням усіх податків, митних зборів та доставки машина, що була у використанні, з Німеччини обійдеться дешевше, ніж куплене в Україні. Вони пропонують дев'ять автівок, які найвигідніше купувати з Європи:

  • Volkswagen Golf;
  • BMW 3 Series;
  • Mercedes-Benz C-Class;
  • Audi A4;
  • Volkswagen Passat;
  • BMW 5 Series;
  • Mercedes-Benz E-Class;
  • Audi A6;
  • Porsche Cayenne.

Нагадаємо, новий компактний купе-кросовер Livan 7 створений за участі Geely, позаяк компанія викупила бренд. Цікаво, що цей китайський електрокар зовні дуже схожий на Tesla Model Y.

Також ми писали, що після рекордного підсумка червня 2023 року, коли купили 600 нових електромобілів, у серпні продажі електричного транспорту знову зросли до 690 одиниць за місяць. І пропозиція моделей в Україні дедалі зростає.

Додамо, китайське спільне підприємство SGMW офіційно представило бюджетний електричний хетчбек Baojun Cloud. Його остання модель, яку випустять 26 вересня, отримає функцію швидкісного пілотування та паркування з багатошаровою пам'яттю.

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