ТОП 9 подержанных авто из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине

Автомобиль марки BMW. Фото: Pexels

Немецкие автомобили пользуются большой популярностью в Украине. Эти транспортные средства просты в обслуживании и надежны. Однако модели известных брендов даже в подержанном состоянии стоят недешево. Поэтому водителям нужно изучить возможность покупки автомобиля из Германии.

Об этом сообщает "Твоя машина".

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Эксперты рассказали, что с учетом всех налогов, таможенных сборов и доставки машина, бывшая в употреблении, из Германии обойдется дешевле, чем купленная в Украине. Они предлагают девять автомобилей, которые выгоднее всего покупать из Европы:

Volkswagen Golf;

BMW 3 Series;

Mercedes-Benz C-Class;

Audi A4;

Volkswagen Passat;

BMW 5 Series;

Mercedes-Benz E-Class;

Audi A6;

Porsche Cayenne.

Напомним, новый компактный купе-кроссовер Livan 7 создан при участии Geely, поскольку компания выкупила бренд. Интересно, что этот китайский электрокар внешне очень похож на Tesla Model Y.

Также мы писали, что после рекордного итога июня 2023 года, когда купили 600 новых электромобилей, в августе продажи электрического транспорта снова выросли до 690 единиц в месяц. И предложение моделей в Украине растет.

Добавим, китайское совместное предприятие SGMW официально представило бюджетный электрический хэтчбек Baojun Cloud. Его последняя модель, которую выпустят 26 сентября, получит функцию скоростной пилотировки и парковки с многослойной памятью.