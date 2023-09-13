ChatGPT склав рейтинг найнадійніших вживаних авто в Україні
13 вересня 2023 17:25
Toyota Corolla та Honda Civic очолюють рейтинг надійних авто за версією ChatGPT. Фото: autotrader.ca
Штучний інтелект проаналізував український авторинок та назвав найбільш надійні вживані автомобілі у 2023 році. Щоправда, ChatGPT зауважив, надійність машини залежить від конкретного екземпляра, історії його обслуговування, якість палива та стилю водіння.
Про це написали "Економічні новини".
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ТОП 5 надійних вживаних авто в Україні у 2023 році за версією ChatGPT
- Toyota Corolla
- Honda Civic
- Nissan Qashqai
- Volkswagen Golf
- Ford Focus
Основні переваги автомобілів з ТОП 5
- Якість та довговічність.
- Доступність запчастин. Марки мають мережу дилерів та сервісних центрів, що полегшує заміну деталей і проведення обслуговування.
- Економічна ефективність. Моделі відомі ефективністю споживання пального.
- Популярність та доступність. Розповсюджені на ринку вживаних автомобілів України.
- Моделі з доброю історією.
ChatGPT нагадав, що ретельний огляд та діагностика автомобіля перед покупкою є важливими кроками для забезпечення надійності будь-якого вживаного автомобіля.
Раніше ми представили ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року. Також публікували ТОП 20 вживаних авто, які легко та швидко продаються.