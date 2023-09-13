ChatGPT склав рейтинг найнадійніших вживаних авто в Україні

Toyota Corolla та Honda Civic очолюють рейтинг надійних авто за версією ChatGPT. Фото: autotrader.ca

Штучний інтелект проаналізував український авторинок та назвав найбільш надійні вживані автомобілі у 2023 році. Щоправда, ChatGPT зауважив, надійність машини залежить від конкретного екземпляра, історії його обслуговування, якість палива та стилю водіння.

Про це написали "Економічні новини".

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ТОП 5 надійних вживаних авто в Україні у 2023 році за версією ChatGPT

Toyota Corolla Honda Civic Nissan Qashqai Volkswagen Golf Ford Focus

Основні переваги автомобілів з ТОП 5

Якість та довговічність .

. Доступність запчастин . Марки мають мережу дилерів та сервісних центрів, що полегшує заміну деталей і проведення обслуговування.

. Марки мають мережу дилерів та сервісних центрів, що полегшує заміну деталей і проведення обслуговування. Економічна ефективність . Моделі відомі ефективністю споживання пального.

. Моделі відомі ефективністю споживання пального. Популярність та доступність . Розповсюджені на ринку вживаних автомобілів України.

. Розповсюджені на ринку вживаних автомобілів України. Моделі з доброю історією.

ChatGPT нагадав, що ретельний огляд та діагностика автомобіля перед покупкою є важливими кроками для забезпечення надійності будь-якого вживаного автомобіля.

Раніше ми представили ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року. Також публікували ТОП 20 вживаних авто, які легко та швидко продаються.