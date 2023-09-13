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ChatGPT склав рейтинг найнадійніших вживаних авто в Україні

13 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ChatGPT склав рейтинг найнадійніших вживаних авто в Україні
Toyota Corolla та Honda Civic очолюють рейтинг надійних авто за версією ChatGPT. Фото: autotrader.ca
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Штучний інтелект проаналізував український авторинок та назвав найбільш надійні вживані автомобілі у 2023 році. Щоправда, ChatGPT зауважив, надійність машини залежить від конкретного екземпляра, історії його обслуговування, якість палива та стилю водіння.

Про це написали "Економічні новини".

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ТОП 5 надійних вживаних авто в Україні у 2023 році за версією ChatGPT

  1. Toyota Corolla
  2. Honda Civic
  3. Nissan Qashqai
  4. Volkswagen Golf
  5. Ford Focus

Основні переваги автомобілів з ТОП 5

  • Якість та довговічність.
  • Доступність запчастин. Марки мають мережу дилерів та сервісних центрів, що полегшує заміну деталей і проведення обслуговування.
  • Економічна ефективність. Моделі відомі ефективністю споживання пального.
  • Популярність та доступність. Розповсюджені на ринку вживаних автомобілів України.
  • Моделі з доброю історією.

ChatGPT нагадав, що ретельний огляд та діагностика автомобіля перед покупкою є важливими кроками для забезпечення надійності будь-якого вживаного автомобіля.

Раніше ми представили ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року. Також публікували ТОП 20 вживаних авто, які легко та швидко продаються.

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