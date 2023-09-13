ChatGPT составил рейтинг самых надежных б/у автомобилей в Украине

Toyota Corolla и Honda Civic возглавляют рейтинг надежных автомобилей по версии ChatGPT. Фото: autotrader.ca

Искусственный интеллект проанализировал украинский авторынок и назвал наиболее надежные подержанные автомобили в 2023 году. Правда, ChatGPT отметил, что надежность машины зависит от конкретного экземпляра, истории его обслуживания, качества топлива и стиля вождения.

Об этом написали "Экономические новости".

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Toyota Corolla Honda Civic Nissan Qashqai Volkswagen Golf Форд Фокус

Основные преимущества автомобилей с ТОП 5

Качество и долговечность .

. Доступность запчастей . Марки имеют сеть дилеров и сервисных центров, что облегчает замену деталей и обслуживание.

. Марки имеют сеть дилеров и сервисных центров, что облегчает замену деталей и обслуживание. Экономическая эффективность . Модели известны эффективностью потребления горючего.

. Модели известны эффективностью потребления горючего. Популярность и доступность . Распространены на рынке подержанных автомобилей Украины.

. Распространены на рынке подержанных автомобилей Украины. Модели с хорошей историей.

ChatGPT напомнил, что тщательный осмотр и диагностика автомобиля перед покупкой являются важными шагами для обеспечения надежности любого подержанного автомобиля.

Ранее мы представили ТОП 20 импортных б/у автомобилей в Украине в августе 2023 года. Также публиковали ТОП 20 подержанных автомобилей, которые легко и быстро продаются.