Авто из Германии: какие б/у машины выгодно покупать для Украины.
Самым популярным в Украине подержанным авто импортированным из-за рубежа в августе 2023 года с большим отрывом стал Volkswagen Golf, да и вообще в ТОП 20 таких машин немецкие модели заняли девять мест. Рассказываем, почему привозить автомобиль из Германии выгодно.
Даже вместе с налогами, сборами на импорт и доставкой немецкое авто с пробегом будет стоить дешевле, чем покупать аналогичную модель в Украине. Рейтинг подержанных автомобилей из Германии составил UaMotors.
Volkswagen Golf
- хорошая стойкость и управляемость на поворотах и высокой скорости;
- высокая посадка;
- смотрится компактно, но имеет просторный салон и достаточно места для пассажиров;
- расход топлива в городском цикле: 9-10 литров на 100 км;
- подвеска рассчитана на передвижение разными покрытиями, имеет среднюю жесткость;
- вместительный багажник: у хэтчбека — до 1305 литров (со сложенными креслами), у универсала — до 1495 литров.
BMW 3 Series
- кузов устойчив к внешним воздействиям, металл надежно защищен от коррозии;
- самый слабый из бензиновых моторов имеет 136 л. с., а самый мощный — 302 л. с.;
- мощность дизельных силовых установок колеблется от 120 до 242 л.
- эффективная система управления позволяет выполнять маневры легко и плавно даже на самых сложных дорогах.
Mercedes-Benz C-Class
- исключительно комфортная и безопасная машина;
- имеет пневматическую подвеску, 7-ступенчатую трансмиссию, комплект активной безопасности;
- коэффициент неисправности 1,6 на 1000 автомобилей;
- среди 4-5-летних машин доля отказов составляет 10,3%, а среди 6-7-летних – 16,2%;
- презентабельный экстерьер и внутренняя отделка;
- хорошие ходовые качества.
Audi A4
- эффектный агрессивный дизайн;
- передняя панель с большими клавишами управления и классической компоновкой;
- руль 3-спицевой с удобным захватом;
- показания приборной панели хорошо читаются, а по центру расположен монитор бортового компьютера;
- комфортные кресла, оснащенные валиками боковой поддержки и регулируемые с помощью электропривода;
- объем багажника: 460 литров.
Porsche 911
- силовая установка используется 6-цилиндровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 450 л. с.;
- 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями;
- есть полно- и заднеприводная версии;
- до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 секунды;
- максимальная скорость — 306 км/ч;
- тканевый верх складывается за 12 секунд;
- открывать и закрывать крышу можно на скорости до 50 км/ч;
- оснащается системой ночного видения, системой автоматического торможения, обнаружения движущихся объектов, автопарковкой, круиз-контролем и т.д.
Volkswagen Passat
- в последней версии есть модульная платформа MQB, что положительно повлияло на управляемость автомобилем;
- доступны электронные амортизаторы, имеющие возможность регулировки степени сжатия подвески;
- для кузова используется сталь высокой прочности, что позволило снизить вес автомобиля, сделать его дешевле;
- даже на большой скорости в салоне тихо и уютно.
BMW 5 Series
- соблюден баланс между управляемостью, приближенной к спортивной, и комфортом во время езды на длительные дистанции;
- благодаря длинной базе, широкому пути и большой массе практически исключаются раскачки на поперечной волне дороги;
- длинная база компенсирует многие неровности дороги, которые не может компенсировать пружинная подвеска;
- имеет хорошее шумопоглощение;
- авто очень простое в управлении;
- есть система автоматического переключения на ближний свет при наличии встречных автомобилей.
Mercedes-Benz E-Class
- технические свойства зависят от модификации и комплектации;
- объем двигателей составляет 1,8 — 6,3 л;
- мощность до 612 л. с.;
- расход топлива по городу 2,5 — 19 л на 100 км;
- объем багажника от 249 до 695 л.
Audi A6
- любая по выбору трансмиссия: механика, автомат, вариатор или роботизированная КПП;
- два поперечных рычага спереди и многорычажная подвеска сзади;
- в зависимости от версии имеет телескопические амортизаторы, более жесткие стойки, пневматическую систему;
- объем багажника до 530 л;
- для оформления салона используют роскошные материалы, эргономика продумана до мелочей.
Porsche Cayenne
- имеет все атрибуты дорогого авто: кожа, алькантара, высококачественный пластик, много мониторов и кнопок, навигация, климат-контроль для каждого ряда кресел;
- объем багажника от 670 до 1780 литров;
- авто стремительное, устойчивое и даст фору многим конкурентам даже на гоночном треке;
- В модификации "турбо" используется пневмоподвеска, которая может автоматически уменьшать клиренс до 187 мм.
Раньше мы писали, как модернизируют и во сколько обойдется популярный в Украине Volkswagen ID.4. Также сообщалось, почему у россиян в Германии начали изымать автомобили.