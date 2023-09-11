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Авто из Германии: какие б/у машины выгодно покупать для Украины.

11 сентября 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Авто из Германии: какие б/у машины выгодно покупать для Украины.
Подержанные автомобили из Германии пригнать дешевле, чем купить такое же в Украине. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Самым популярным в Украине подержанным авто импортированным из-за рубежа в августе 2023 года с большим отрывом стал Volkswagen Golf, да и вообще в ТОП 20 таких машин немецкие модели заняли девять мест. Рассказываем, почему привозить автомобиль из Германии выгодно.

Даже вместе с налогами, сборами на импорт и доставкой немецкое авто с пробегом будет стоить дешевле, чем покупать аналогичную модель в Украине. Рейтинг подержанных автомобилей из Германии составил UaMotors.

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Volkswagen Golf

  • хорошая стойкость и управляемость на поворотах и высокой скорости;
  • высокая посадка;
  • смотрится компактно, но имеет просторный салон и достаточно места для пассажиров;
  • расход топлива в городском цикле: 9-10 литров на 100 км;
  • подвеска рассчитана на передвижение разными покрытиями, имеет среднюю жесткость;
  • вместительный багажник: у хэтчбека — до 1305 литров (со сложенными креслами), у универсала — до 1495 литров.

BMW 3 Series

  • кузов устойчив к внешним воздействиям, металл надежно защищен от коррозии;
  • самый слабый из бензиновых моторов имеет 136 л. с., а самый мощный — 302 л. с.;
  • мощность дизельных силовых установок колеблется от 120 до 242 л.
  • эффективная система управления позволяет выполнять маневры легко и плавно даже на самых сложных дорогах.

Mercedes-Benz C-Class

  • исключительно комфортная и безопасная машина;
  • имеет пневматическую подвеску, 7-ступенчатую трансмиссию, комплект активной безопасности;
  • коэффициент неисправности 1,6 на 1000 автомобилей;
  • среди 4-5-летних машин доля отказов составляет 10,3%, а среди 6-7-летних – 16,2%;
  • презентабельный экстерьер и внутренняя отделка;
  • хорошие ходовые качества.

Audi A4

  • эффектный агрессивный дизайн;
  • передняя панель с большими клавишами управления и классической компоновкой;
  • руль 3-спицевой с удобным захватом;
  • показания приборной панели хорошо читаются, а по центру расположен монитор бортового компьютера;
  • комфортные кресла, оснащенные валиками боковой поддержки и регулируемые с помощью электропривода;
  • объем багажника: 460 литров.

Porsche 911

  • силовая установка используется 6-цилиндровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 450 л. с.;
  • 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями;
  • есть полно- и заднеприводная версии;
  • до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 секунды;
  • максимальная скорость — 306 км/ч;
  • тканевый верх складывается за 12 секунд;
  • открывать и закрывать крышу можно на скорости до 50 км/ч;
  • оснащается системой ночного видения, системой автоматического торможения, обнаружения движущихся объектов, автопарковкой, круиз-контролем и т.д.

Volkswagen Passat

  • в последней версии есть модульная платформа MQB, что положительно повлияло на управляемость автомобилем;
  • доступны электронные амортизаторы, имеющие возможность регулировки степени сжатия подвески;
  • для кузова используется сталь высокой прочности, что позволило снизить вес автомобиля, сделать его дешевле;
  • даже на большой скорости в салоне тихо и уютно.

BMW 5 Series

  • соблюден баланс между управляемостью, приближенной к спортивной, и комфортом во время езды на длительные дистанции;
  • благодаря длинной базе, широкому пути и большой массе практически исключаются раскачки на поперечной волне дороги;
  • длинная база компенсирует многие неровности дороги, которые не может компенсировать пружинная подвеска;
  • имеет хорошее шумопоглощение;
  • авто очень простое в управлении;
  • есть система автоматического переключения на ближний свет при наличии встречных автомобилей.

Mercedes-Benz E-Class

  • технические свойства зависят от модификации и комплектации;
  • объем двигателей составляет 1,8 — 6,3 л;
  • мощность до 612 л. с.;
  • расход топлива по городу 2,5 — 19 л на 100 км;
  • объем багажника от 249 до 695 л.

Audi A6

  • любая по выбору трансмиссия: механика, автомат, вариатор или роботизированная КПП;
  • два поперечных рычага спереди и многорычажная подвеска сзади;
  • в зависимости от версии имеет телескопические амортизаторы, более жесткие стойки, пневматическую систему;
  • объем багажника до 530 л;
  • для оформления салона используют роскошные материалы, эргономика продумана до мелочей.

Porsche Cayenne

  • имеет все атрибуты дорогого авто: кожа, алькантара, высококачественный пластик, много мониторов и кнопок, навигация, климат-контроль для каждого ряда кресел;
  • объем багажника от 670 до 1780 литров;
  • авто стремительное, устойчивое и даст фору многим конкурентам даже на гоночном треке;
  • В модификации "турбо" используется пневмоподвеска, которая может автоматически уменьшать клиренс до 187 мм.

Раньше мы писали, как модернизируют и во сколько обойдется популярный в Украине Volkswagen ID.4. Также сообщалось, почему у россиян в Германии начали изымать автомобили.

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