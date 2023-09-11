Авто из Германии: какие б/у машины выгодно покупать для Украины.

Подержанные автомобили из Германии пригнать дешевле, чем купить такое же в Украине. Фото: motortrend.com

Самым популярным в Украине подержанным авто импортированным из-за рубежа в августе 2023 года с большим отрывом стал Volkswagen Golf, да и вообще в ТОП 20 таких машин немецкие модели заняли девять мест. Рассказываем, почему привозить автомобиль из Германии выгодно.

Даже вместе с налогами, сборами на импорт и доставкой немецкое авто с пробегом будет стоить дешевле, чем покупать аналогичную модель в Украине. Рейтинг подержанных автомобилей из Германии составил UaMotors.

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Volkswagen Golf

хорошая стойкость и управляемость на поворотах и высокой скорости;

высокая посадка;

смотрится компактно, но имеет просторный салон и достаточно места для пассажиров;

расход топлива в городском цикле: 9-10 литров на 100 км;

подвеска рассчитана на передвижение разными покрытиями, имеет среднюю жесткость;

вместительный багажник: у хэтчбека — до 1305 литров (со сложенными креслами), у универсала — до 1495 литров.

BMW 3 Series

кузов устойчив к внешним воздействиям, металл надежно защищен от коррозии;

самый слабый из бензиновых моторов имеет 136 л. с., а самый мощный — 302 л. с.;

мощность дизельных силовых установок колеблется от 120 до 242 л.

эффективная система управления позволяет выполнять маневры легко и плавно даже на самых сложных дорогах.

Mercedes-Benz C-Class

исключительно комфортная и безопасная машина;

имеет пневматическую подвеску, 7-ступенчатую трансмиссию, комплект активной безопасности;

коэффициент неисправности 1,6 на 1000 автомобилей;

среди 4-5-летних машин доля отказов составляет 10,3%, а среди 6-7-летних – 16,2%;

презентабельный экстерьер и внутренняя отделка;

хорошие ходовые качества.

Audi A4

эффектный агрессивный дизайн;

передняя панель с большими клавишами управления и классической компоновкой;

руль 3-спицевой с удобным захватом;

показания приборной панели хорошо читаются, а по центру расположен монитор бортового компьютера;

комфортные кресла, оснащенные валиками боковой поддержки и регулируемые с помощью электропривода;

объем багажника: 460 литров.

Porsche 911

силовая установка используется 6-цилиндровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 450 л. с.;

8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями;

есть полно- и заднеприводная версии;

до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 секунды;

максимальная скорость — 306 км/ч;

тканевый верх складывается за 12 секунд;

открывать и закрывать крышу можно на скорости до 50 км/ч;

оснащается системой ночного видения, системой автоматического торможения, обнаружения движущихся объектов, автопарковкой, круиз-контролем и т.д.

Volkswagen Passat

в последней версии есть модульная платформа MQB, что положительно повлияло на управляемость автомобилем;

доступны электронные амортизаторы, имеющие возможность регулировки степени сжатия подвески;

для кузова используется сталь высокой прочности, что позволило снизить вес автомобиля, сделать его дешевле;

даже на большой скорости в салоне тихо и уютно.

BMW 5 Series

соблюден баланс между управляемостью, приближенной к спортивной, и комфортом во время езды на длительные дистанции;

благодаря длинной базе, широкому пути и большой массе практически исключаются раскачки на поперечной волне дороги;

длинная база компенсирует многие неровности дороги, которые не может компенсировать пружинная подвеска;

имеет хорошее шумопоглощение;

авто очень простое в управлении;

есть система автоматического переключения на ближний свет при наличии встречных автомобилей.

Mercedes-Benz E-Class

технические свойства зависят от модификации и комплектации;

объем двигателей составляет 1,8 — 6,3 л;

мощность до 612 л. с.;

расход топлива по городу 2,5 — 19 л на 100 км;

объем багажника от 249 до 695 л.

Audi A6

любая по выбору трансмиссия: механика, автомат, вариатор или роботизированная КПП;

два поперечных рычага спереди и многорычажная подвеска сзади;

в зависимости от версии имеет телескопические амортизаторы, более жесткие стойки, пневматическую систему;

объем багажника до 530 л;

для оформления салона используют роскошные материалы, эргономика продумана до мелочей.

Porsche Cayenne

имеет все атрибуты дорогого авто: кожа, алькантара, высококачественный пластик, много мониторов и кнопок, навигация, климат-контроль для каждого ряда кресел;

объем багажника от 670 до 1780 литров;

авто стремительное, устойчивое и даст фору многим конкурентам даже на гоночном треке;

В модификации "турбо" используется пневмоподвеска, которая может автоматически уменьшать клиренс до 187 мм.

Раньше мы писали, как модернизируют и во сколько обойдется популярный в Украине Volkswagen ID.4. Также сообщалось, почему у россиян в Германии начали изымать автомобили.