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ТОП 20 импортных б/у автомобилей в Украине в августе 2023 года

4 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 20 импортных б/у автомобилей в Украине в августе 2023 года
В августе в Украине побит очередной рекорд импорта подержанных автомобилей. Фото: dexpens.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В августе 2023 года в Украину импортировали 21,6 тыс. подержанных авто из-за границы, что стало очередным рекордом. Результат оказался самым большим с момента отмены "нулевого" растаможивания в июне 2022 года.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В августе украинцы приобрели 115,9 тыс. подержанных автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство авто с пробегом приобрели на внутреннем рынке — 94,3 тыс. единиц или более 81% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто. Доля импортированных автомобилей с пробегом составила почти 19%.

Где было больше перепродаж авто

  1. Киев: 13,9 тыс. регистраций;
  2. Днепропетровская обл.: 10,5 тыс.;
  3. Киевская обл.: 10,2 тыс.;
  4. Львовская обл.: 8,9 тыс.;
  5. Одесская обл.: 8,4 тыс.

Из-за границы в августе 2023 года привезли 21,6 тыс. авто с пробегом, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Где больше всего покупали импортные подержанные авто из-за границы

  1. Львовская обл.: 2,7 тыс.;
  2. Киев: 2,1 тыс.;
  3. Киевская обл.: 1,6 тыс.;
  4. Винницкая обл.: 1,4 тыс.;
  5. Ровенская обл.: 1,3 тыс.

ТОП 20 импортных подержанных автомобилей в Украине в августе 2023 года

  1. Volkswagen Golf: 1607 единиц.
  2. Volkswagen Passat: 834 ед.
  3. Renault Megane: 856 ед.
  4. Skoda Octavia: 947 ед.
  5. Renault Scenic: 599 ед.
  6. Nissan Leaf: 503 ед.
  7. Nissan Qashqai: 443 ед.
  8. Volkswagen Tiguan: 407 ед.
  9. Ford Focus: 380 ед.
  10. Volkswagen Touran: 374 ед.
  11. Audi A4: 366 ед.
  12. Audi Q5: 363 ед.
  13. Tesla Model 3: 361 ед.
  14. Skoda Fabia: 315 ед.
  15. Opel Astra: 296 ед.
  16. Mazda CX-5: 276 ед.
  17. Opel Zafira: 261 ед.
  18. Audi A6: 260 ед.
  19. Nissan Rogue: 230 ед.
  20. Tesla Model Y: 219 ед.

В рейтинг попали сразу три электромобиля: бюджетный Nissan Leaf, самая доступная Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Шесть моделей из 20 оказались кроссоверами, тренд на покупку которых продолжается в Украине. Также в список вошел только один премиум бренд — Audi.

Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных маленьких автомобилей. Также мы публиковали ТОП 15 подержанных электрокаров в Украине в 2023 году.

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