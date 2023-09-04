ТОП 20 импортных б/у автомобилей в Украине в августе 2023 года
В августе 2023 года в Украину импортировали 21,6 тыс. подержанных авто из-за границы, что стало очередным рекордом. Результат оказался самым большим с момента отмены "нулевого" растаможивания в июне 2022 года.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
В августе украинцы приобрели 115,9 тыс. подержанных автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство авто с пробегом приобрели на внутреннем рынке — 94,3 тыс. единиц или более 81% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто. Доля импортированных автомобилей с пробегом составила почти 19%.
Где было больше перепродаж авто
- Киев: 13,9 тыс. регистраций;
- Днепропетровская обл.: 10,5 тыс.;
- Киевская обл.: 10,2 тыс.;
- Львовская обл.: 8,9 тыс.;
- Одесская обл.: 8,4 тыс.
Из-за границы в августе 2023 года привезли 21,6 тыс. авто с пробегом, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Где больше всего покупали импортные подержанные авто из-за границы
- Львовская обл.: 2,7 тыс.;
- Киев: 2,1 тыс.;
- Киевская обл.: 1,6 тыс.;
- Винницкая обл.: 1,4 тыс.;
- Ровенская обл.: 1,3 тыс.
ТОП 20 импортных подержанных автомобилей в Украине в августе 2023 года
- Volkswagen Golf: 1607 единиц.
- Volkswagen Passat: 834 ед.
- Renault Megane: 856 ед.
- Skoda Octavia: 947 ед.
- Renault Scenic: 599 ед.
- Nissan Leaf: 503 ед.
- Nissan Qashqai: 443 ед.
- Volkswagen Tiguan: 407 ед.
- Ford Focus: 380 ед.
- Volkswagen Touran: 374 ед.
- Audi A4: 366 ед.
- Audi Q5: 363 ед.
- Tesla Model 3: 361 ед.
- Skoda Fabia: 315 ед.
- Opel Astra: 296 ед.
- Mazda CX-5: 276 ед.
- Opel Zafira: 261 ед.
- Audi A6: 260 ед.
- Nissan Rogue: 230 ед.
- Tesla Model Y: 219 ед.
В рейтинг попали сразу три электромобиля: бюджетный Nissan Leaf, самая доступная Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Шесть моделей из 20 оказались кроссоверами, тренд на покупку которых продолжается в Украине. Также в список вошел только один премиум бренд — Audi.
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