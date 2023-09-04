ТОП 20 импортных б/у автомобилей в Украине в августе 2023 года

В августе в Украине побит очередной рекорд импорта подержанных автомобилей. Фото: dexpens.com

В августе 2023 года в Украину импортировали 21,6 тыс. подержанных авто из-за границы, что стало очередным рекордом. Результат оказался самым большим с момента отмены "нулевого" растаможивания в июне 2022 года.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В августе украинцы приобрели 115,9 тыс. подержанных автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство авто с пробегом приобрели на внутреннем рынке — 94,3 тыс. единиц или более 81% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто. Доля импортированных автомобилей с пробегом составила почти 19%.

Где было больше перепродаж авто

Киев: 13,9 тыс. регистраций; Днепропетровская обл.: 10,5 тыс.; Киевская обл.: 10,2 тыс.; Львовская обл.: 8,9 тыс.; Одесская обл.: 8,4 тыс.

Из-за границы в августе 2023 года привезли 21,6 тыс. авто с пробегом, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Где больше всего покупали импортные подержанные авто из-за границы

Львовская обл.: 2,7 тыс.; Киев: 2,1 тыс.; Киевская обл.: 1,6 тыс.; Винницкая обл.: 1,4 тыс.; Ровенская обл.: 1,3 тыс.

ТОП 20 импортных подержанных автомобилей в Украине в августе 2023 года

Volkswagen Golf: 1607 единиц. Volkswagen Passat: 834 ед. Renault Megane: 856 ед. Skoda Octavia: 947 ед. Renault Scenic: 599 ед. Nissan Leaf: 503 ед. Nissan Qashqai: 443 ед. Volkswagen Tiguan: 407 ед. Ford Focus: 380 ед. Volkswagen Touran: 374 ед. Audi A4: 366 ед. Audi Q5: 363 ед. Tesla Model 3: 361 ед. Skoda Fabia: 315 ед. Opel Astra: 296 ед. Mazda CX-5: 276 ед. Opel Zafira: 261 ед. Audi A6: 260 ед. Nissan Rogue: 230 ед. Tesla Model Y: 219 ед.

В рейтинг попали сразу три электромобиля: бюджетный Nissan Leaf, самая доступная Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Шесть моделей из 20 оказались кроссоверами, тренд на покупку которых продолжается в Украине. Также в список вошел только один премиум бренд — Audi.

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