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Эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей

22 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей
По версии британских экспертов, модели Citroen C3 к 2016 году являются самыми ненадежными авто. Фото: autoexpress.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Многие из самых популярных малолитражек можно приобрести подержанными по выгодным ценам. Впрочем, ненадежная модель может заставить вас слишком часто тянуться к кошельку.

Как составляли рейтинг надежности авто

Эксперты британского журнала What Car? совместно с MotorEasy провели исследование, в ходе которого опросили владельцев малолитражных авто, насколько надежными были их автомобили за последние два года. Цель исследования — выяснить, какие модели вышли из строя, сколько времени они потратили на ремонт и каких денег стоил этот ремонт.

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В результате было выделено 20 самых ненадежных подержанных малых автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет. Для каждой модели определили рейтинг надежности. Чем меньше ее процент, тем больше проблем с автомобилем.

20 самых ненадежных подержанных малолитражек в 2023 году

  1. Citroen C3 (2010-2016): 53%;
  2. Ford Fiesta (2002-2008): 65,5%;
  3. Nissan Micra (2010-2016): 66,4%;
  4. Ford Fiesta дизель (2008-2017): 70,3%;
  5. Mini Cooper бензин (2007-2014): 71,5%;
  6. Mini Cooper дизель (2014-до сегодня): 71,6%;
  7. Opel Corsa (2006-2014): 73,0%;
  8. Honda Jazz (2001–2008): 75,8%;
  9. Fiat 500 (2008-до сегодня): 76,7%;
  10. Seat Ibiza (2008-2017): 77,4%;
  11. Renault Clio (2013-2019): 78,4%;
  12. Nissan Note (2013-2017): 79%;
  13. Skoda Fabia (2007-2014): 82,4%;
  14. Peugeot 208 (2012-2019): 82,5%;
  15. Fiat Panda (2012-до сегодня) – 84,1%;
  16. Nissan Note (2006-2013): 84,9%;
  17. Hyundai i10 (2008–2013): 85,3%;
  18. Opel Corsa (2014-2019): 86,6%;
  19. Ford Fiesta бензин (2008-2017): 87,4%;
  20. Hyundai i20 (2015–2020): 88,1%.

Ранее мы публиковали ТОП-10 подержанных пикапов в Украине. Также эксперты назвали четыре модели бюджетных и надежных подержанных автомобилей на каждый день в Украине в 2023 году.

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