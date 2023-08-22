Эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей

По версии британских экспертов, модели Citroen C3 к 2016 году являются самыми ненадежными авто. Фото: autoexpress.co.uk

Многие из самых популярных малолитражек можно приобрести подержанными по выгодным ценам. Впрочем, ненадежная модель может заставить вас слишком часто тянуться к кошельку.

Как составляли рейтинг надежности авто

Эксперты британского журнала What Car? совместно с MotorEasy провели исследование, в ходе которого опросили владельцев малолитражных авто, насколько надежными были их автомобили за последние два года. Цель исследования — выяснить, какие модели вышли из строя, сколько времени они потратили на ремонт и каких денег стоил этот ремонт.

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В результате было выделено 20 самых ненадежных подержанных малых автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет. Для каждой модели определили рейтинг надежности. Чем меньше ее процент, тем больше проблем с автомобилем.

20 самых ненадежных подержанных малолитражек в 2023 году

Citroen C3 (2010-2016): 53%; Ford Fiesta (2002-2008): 65,5%; Nissan Micra (2010-2016): 66,4%; Ford Fiesta дизель (2008-2017): 70,3%; Mini Cooper бензин (2007-2014): 71,5%; Mini Cooper дизель (2014-до сегодня): 71,6%; Opel Corsa (2006-2014): 73,0%; Honda Jazz (2001–2008): 75,8%; Fiat 500 (2008-до сегодня): 76,7%; Seat Ibiza (2008-2017): 77,4%; Renault Clio (2013-2019): 78,4%; Nissan Note (2013-2017): 79%; Skoda Fabia (2007-2014): 82,4%; Peugeot 208 (2012-2019): 82,5%; Fiat Panda (2012-до сегодня) – 84,1%; Nissan Note (2006-2013): 84,9%; Hyundai i10 (2008–2013): 85,3%; Opel Corsa (2014-2019): 86,6%; Ford Fiesta бензин (2008-2017): 87,4%; Hyundai i20 (2015–2020): 88,1%.

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