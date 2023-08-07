ТОП-5 автомобилей в Украине, которые ржавеют быстрее всего

Несмотря на репутацию японских автопроизводителей и европейское представительство в производстве авто, Mazda 3 имеет досадные проблемы с кузовом. Фото: drive2

Эксперты назвали пятерку автомобилей, на которые из-за коррозии кузова чаще всего жалуются автовладельцы. Первая тройка в рейтинге не вызывает большого удивления, а вот 4-5 места несколько ошеломили.

Об этом написала Avtosota.

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1. Daewoo Nexia

Корейскую Daewoo Nexia выпустили в 1995 году. С 1996 года авто производится в разных странах мира на филиалах Daewoo. В Украину Nexia поставлялась из Узбекистана компанией Uz-Daewoo.

По результатам краш-теста 2002 года, который провела газета Авторевю по методике ARCAP, Nexia узбекской сборки набрала 0,6 балла из 16 возможных за фронтальный удар и получила 0 звезд из 4 возможных за безопасность.

Из-за несовершенной конструкции кузова ржавчина появлялась уже через 2-3 года эксплуатации.

2. Lifan X60

X60 – первый кроссовер в модельном ряду китайской компании Lifan дебютировал в 2011 году.

Автомобили много критиковали обозреватели за низкое качество сборки и материалов, а также решения по безопасности.

Одна из главных проблем — склонность к ржавчине. Говорят, что некоторые X60, поступающие в дилерские центры, уже имеют признаки коррозии.

3. Geely Emgrand X7

Пятиместный переднеприводный китайский кроссовер Geely Emgrand X7 дебютировал в 2011 году.

В Украине получил плохую славу авто с низким качеством краски, неустойчивого к коррозии.

Говорят, что ржавчина появляется даже на незначительных сколах кузова.

Мазда 6 (GG)

Несмотря на то, что первое поколение Mazda6 (GG/GY) (2002-2008) едва не выиграло престижный конкурс "Европейский автомобиль года-2003", лишь на 20 очков уступив Renault Megane, пользователи жалуются на склонность к ржавчине кузова авто.

Мазда 3 (BK)

Первое поколение Mazda 3 представили в 2003 году на автосалоне во Франкфурте как 5-дверный хэтчбек. В феврале 2004 года появился 4-дверный седан.

Обе модели производили на заводе Mazda в Японии совместно с европейским Ford Focus и Volvo S40 с июня 2003 года.

Несмотря на репутацию японских автопроизводителей и европейское представительство в производстве авто, Mazda 3 (BK) унаследовала от Mazda 6 аналогичные проблемы с кузовом.

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