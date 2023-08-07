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В Україні назвали п'ять моделей автомобілів, які іржавіють найшвидше

7 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-5 автомобілів в Україні, які іржавіють найшвидше
Попри репутацію японських автовиробників та європейське представництво у виготовленні авто, Mazda 3 має прикрі проблеми з кузовом. Фото: drive2
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Експерти назвали п'ятірку автомобілів, на які через корозію кузова найчастіше скаржаться автовласники. Перша трійка в рейтингу не викликає великого здивування, а от 4-5 місця дещо приголомшили.

Про це написала Avtosota.

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1. Daewoo Nexia

  • Корейську Daewoo Nexia випустили у 1995 році. З 1996 року авто виготовляється в різних країнах світу на філіях Daewoo. В Україну Nexia поставлялася з Узбекистану компанією Uz-Daewoo.
  • За результатами краш-тесту 2002 року, який провела газета Авторевю за методикою ARCAP, Nexia узбецької збірки набрала 0,6 бала з 16 можливих за фронтальний удар та отримала 0 зірок з 4 можливих за безпеку.
  • Через недосконалу конструкцію кузова іржа з'являлася вже за 2-3 роки експлуатації.

2. Lifan X60

  • Lifan X60 — перший кросовер в модельному ряді китайської компанії Lifan дебютував 2011 році.
  • Авто багато критикували оглядачі за низьку якість збірки й матеріалів та безпекові рішення.
  • Одна з головних проблем — схильність до іржі. Подейкують, що деякі X60, які надходять до дилерських центрів, вже мають ознаки корозії.

3. Geely Emgrand X7

  • П'ятимісний передньоприводний китайський кросовер Geely Emgrand X7 дебютував у 2011 році.
  • В Україні має погану славу авто з низькою якістю фарби та нестійкого до корозії.
  • Подейкують, що іржа з'являється навіть на незначних відколах кузова.

Mazda 6 (GG)

  • Попри те, що перше покоління Mazda6 (GG/GY) (2002-2008) ледь не виграло престижний конкурс "Європейський автомобіль року-2003", лише на 20 очок поступившись Renault Megane, користувачі скаржаться на схильність до іржі кузова авто.

Mazda 3 (BK)

  • Перше покоління Mazda 3 представили у 2003 році на автосалоні у Франкфурті, як 5-дверний хетчбек. У лютому 2004 року з'явився 4-дверний седан.
  • Обидві моделі виготовляли на заводі Mazda в Японії спільно з європейським Ford Focus та Volvo S40 з червня 2003 року.
  • Попри репутацію японських автовиробників та європейське представництво у виготовленні авто, Mazda 3 (BK) успадкувала від Mazda 6 аналогічні проблеми з кузовом.

Раніше ми представили ТОП-11 найбільш ненадійних авто різного класу. Також ми писали, що експерти виявили серйозний недолік у популярного румунського кросовера Duster 2023.

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